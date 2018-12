«Meghan Markle sta lottando all' interno della famiglia reale» | ecco cosa è accaduto dopo

Kendall Jenner sarebbe rimasta molto delusa per non aver potuto incontrare Meghan Markle : Se non ne hai mai abbastanza del mondo dei reali, aspetta di vedere cos'abbiamo in serbo nel nuovo The Royal World ! I protagonisti dello show saranno dei giovani dal sangue blu e veri aristocratici ...

Tom Parker Bowles difende Meghan Markle : «È meravigliosa» : Sarà pure ribelle e un po' pretenziosa, come qualcuno l'ha definita, ma nonostante qualche tensione in famiglia Meghan Markle è riuscita a far breccia in più di un cuore a Londra. L'ultimo a ...

Meghan Markle - la principessa che voleva usare i social network :

Meghan Markle - look deludente e mani sempre sul pancione : Meghan Markle mostra di nuovo il pancione durante la visita alla Brinsworth House di Twickenham che ospita la Royal Variety Charity. La Duchessa del Sussex è perfettamente a suo agio mentre incontra gli ospiti della struttura benefica, di cui la Regina è madrina. Sfoggia sorrisi a chiunque, saluta con la mano e risponde diplomaticamente alle domande che le vengono rivolte, anche se un po’ inopportune. Qualcuno le chiede se ha altri figli e ...

Meghan Markle visita la casa di riposo degli attori. E sfoggia un nuovo look premaman : Meghan Markle è apparsa radiosa durante una visita a una casa di riposo a Londra che ospita anziani che lavoravano nel mondo dello spettacolo. La casa di riposo Brinsworth House è patrocinata dal ...

L'abito floreale natalizio di Meghan Markle al centro dell'attenzione - come il pancione - : ...Meghan Markle al centro dell'attenzione insieme al pancione Non c'è nessuna uscita pubblica di Meghan Markle che non attiri l'attenzione di media e dei fan della famiglia reale più seguita del mondo.

Meghan Markle - problemi in famiglia : Doria Ragland lontana - il papà troppo vicino (rumors) : Neanche la telenovela Beautiful era riuscita a ingarbugliare le storie tra parenti come la famiglia di Meghan Markle. Adesso che la ex-attrice americana e moglie di Harry ha acquisito un nuovo status sociale, secondo gli ultimi rumors, a disturbare l'equilibrio sarebbero arrivati i trabocchetti del padre, le ricorrenti affermazioni al vetriolo della sorellastra e i silenzi della madre. Il gossip racconta di una Meghan Markle incinta e in rotta ...

Caos di Meghan Markle : il padre cerca di coinvolgere la Regina : Non sembrano esserci reazioni positive a seguito delle nuove dichiarazioni del padre di Meghan Markle . Il Sun parla di ' colloqui di crisi ': la duchessa di Sussex pare stia tenendo continue riunioni ...

Meghan Markle visita la Royal Variety Charity e scherza : «Oggi sembro molto incinta» : Lo smalto nero che tanto aveva scandalizzato ai British Fashion Awards ha ceduto il passo a un più reale nude, da abbinare a pochette, cappottino grigio e un abitino premaman che svela come mai prima il pancione di ...

Meghan Markle - la madre Doria rifiuta l’invito della Regina per Natale : La Regina Elisabetta l’ha invitata perché, stando al magazine statunitense People, la trova “elegante e discreta” e avrebbe avuto il piacere di passare anche con lei il Natale reale. Ma Doria Ragland, 62 anni, mamma di Meghan Markle, ha rifiutato. Sempre secondo People, il rifiuto di Doria sarebbe un modo per essere discreta e lasciare che tutti i riflettori siano puntati sulla giovane coppia, senza pettegolezzi. Eppure si dice ...

Meghan Markle rifiuta l’invito di Kate Middleton per Natale : Meghan Markle e Harry di conseguenza hanno rifiutato l’invito a Anmer Hall di Kate Middleton e William. Se lo scorso anno i Duchi del Sussex avevano accettato di trascorrere le vacanze di Natale nella residenza di campagna di Will e Kate, insieme ai nipoti, questa volta le cose andranno diversamente. A sottolineare che i rapporti tra le due coppie sono sempre più tesi. Come riporta il Sun, Harry e Meghan si sistemeranno a Sandringham, ...

Papà Thomas Markle scrive ogni giorno un messaggio a Meghan : «Non ha mai risposto» : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...