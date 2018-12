ilfattoquotidiano

: Mediolanum, accordo con Agenzia delle Entrate per 72 milioni. Deciderà Corte Ue su quota Fininvest dopo scontro con… - Cascavel47 : Mediolanum, accordo con Agenzia delle Entrate per 72 milioni. Deciderà Corte Ue su quota Fininvest dopo scontro con… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il gruppoha raggiunto uncon l’per il pagamento di 72di imposte, interessi inclusi, dopo le contestazioni sui rapporti con la controllata irlandeseInternational Funds. A pagare saranno BancaVita. Per tali annualità il Gruppo provvederà a richiedere l’apertura di una procedura amichevole tra le amministrazioni italiana ed irlandese per ottenere una rettifica in diminuzione del reddito della consociata irlandese. “Bancaha un conto economico che può assorbire l’impatto. Ritengo che i 20 centesimi di dividendo a saldo in aprile non sia in discussione. Siamo confidenti di saldarlo” ha fatto sapere l’ad Massimo Doris commentando con l’Ansa la chiusura del contenzioso fiscale dopo le contestazioni sulla controllata irlandese del gruppo: “L’impatto netto sui conti del 2018 ...