Matteo Salvini | “Io assente in aeroporto per Megalizzi? Non posso sdoppiarmi”

Matteo Salvini - il piano dopo la manovra : Augusto Minzolini rivela - nel mirino la Commissione europea : Dietro la durissima trattativa sulla manovra economica dell'Italia tra Bruxelles e il governo Lega-M5s , trattativa, ora, che pare conclusa, , ci sarebbe una partita ben più grande che Matteo Salvini ...

Matteo Salvini riceve Al Bano al Viminale insieme ad alcuni imprenditori cinesi : Al Bano e alcuni imprenditori cinesi intenzionati a distribuire i prodotti dell'artista pugliese sul mercato orientale sono stati ricevuti questa mattina al Viminale dal vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.Un incontro "cordiale" sottolinea il Viminale, nel quale Salvini e Al Bano hanno parlato "anche di musica e di immagine dell'Italia all'estero" Al Bano ha poi regalato al ministro una bottiglia di vino da cinque litri Bacchus ...

Ma quale sovranista - a tavola Matteo Salvini è un globalista del bicchiere : Perché chiamate sovranista Matteo Salvini? Mica l’ho capito. Se permettete sovranista sono io che non bevo birra, mai, di nessun tipo, né multinazionale né artigianale (o artiggianale come si dice a Roma), e che se bevo vini di Langa li bevo in bottiglia albese. Forse non capisco questa cosa del Sal

Al Bano incontra Matteo Salvini - il regalo pazzesco al leghista : roba che neanche il Duce : Al ministero dell'Interno questa mattina c'è stato un vertice ad altissimo tasso di sovranismo. Matteo Salvini ha incontrato il mitico Al Bano Carrisi, che lo ha raggiunto per portargli anche un dono ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il retroscena. 'Hanno visto gli ultimi sondaggi' - un clamoroso ribaltone : Hanno guardato i sondaggi e poi hanno deciso di salvare il governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono convinti a cedere alle pressioni dell'Unione europea sulla manovra e sostenere la linea ...

Elisa Isoardi riapre a Matteo Salvini? ‘Del futuro non dico nulla’ : La fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini ha fatto molto discutere e da settimane si rincorrono voci che vorrebbero Elisa Isoardi e il Vicepresidente del Consiglio non così tanto lontani come si vorrebbe far credere, ma al momento la conduttrice de La prova del cuoco intervistata dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 19 dicembre afferma: “[…] Lo rispetto come uomo, come politico. E ripeto: ho rispetto ...

Ma sì - Matteo Salvini for president : di Maurizio Donini “Con la Ue tratto io” e “La Lega è il primo partito”, questi sono i sempre più ripetuti mantra con cui il leader della Lega occupa gli spazi mediatici. Le dichiarazioni del vice-premier appaiono sicuramente fuori dalle righe ed improprie, non rientra certo tra le attribuzioni del ministro degli Interni trattare temi economici ed esteri, ma l’avere scavalcato sia il premier Conte che i ministri Tria e Moavero non è altro che ...

Matteo Salvini a gamba tesa sul Milan : “uno scempio - facciamo beneficenza” : Matteo Salvini ha parlato della recente gara pareggiata dal Milan in quel di Bologna contro l’ex di turno Inzaghi “Cosa mio aspetto per Milan-Fiorentina? Stiamo facendo beneficenza ovunque, al massimo un pareggio. Del resto, dopo aver portato mio figlio a vedere lo scempio di Atene… Se fossi un tifoso viola non sarei preoccupato della trasferta a San Siro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier, ...

