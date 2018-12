Matteo Garrone sceglie la tenuta ' La Fratta' di Sinalunga come location per il suo

Oscar 2019 - Dogman di Matteo Garrone fuori dalla shortlist per il miglior film straniero : Dogman – che ha incantato Cannes la scorsa primavera e gli Oscar europei solo qualche giorno fa con l’interpretazione di Marcello Fonte – interrompe la sua corsa verso gli Oscar 2019 nella categoria di miglior film straniero. La pellicola di Matteo Garrone, vincitrice anche di otto Nastri d’argento, è infatti fuori dalla shortlist dei nove candidati dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Una delusione che nulla ...

Rosso sangue e atmosfere enigmatiche : il nuovo spot firmato da Matteo Garrone : Un anno intero per festeggiare non solo il Campari, ma anche il Negroni, due 'icone di italianità', secondo Garrone, 'riconosciute i tutto il mondo' e inscindibili. 'Il Negroni non può esistere senza ...

Ana de Armas di Blade Runner 2049 enigmatica protagonista di un corto di Matteo Garrone : Ana de Armas, l’attrice cubana che ha stregato Ryan Gosling in “Blade Runner 2049”, torna a essere misteriosa, sensuale, eppure eterea per un grande regista. Dopo Denis Villeneuve, a dirigerla, questa volta nel terzo dei Campari Red Diaries, – corti d’autore incentrati sui cocktail di culto e sui grandi bartender, addirittura rappresentati in una casta segreta (quella dei Red Hands) -, è Matteo Garrone, che col suo ...

Matteo Garrone celebra Milano in un cortometraggio : Dopo Paolo Sorrentino e Stefano Sollima, i due registi scelti per i Campari Red Diaries del 2017 e 2018, il prossimo anno a raccontare il liquore simbolo di Milano e dell’Italia nel mondo tocca a Matteo Garrone. Il suo corto, Entering Red, partito da un’idea dei creativi Sergio Rodriguez, Marco Rocca e Alessandro Polia di J. Walter Thompson Milano, è stato sviluppata dal regista insieme ai suoi collaboratori Massimo Gaudioso, Andrea ...

"Pinocchio" di Matteo Garrone : Roberto Benigni sarà Geppetto : ... Pinocchio sarà un film per tutta la famiglia, grandi e piccoli, e nessuno come Roberto " che ha divertito e commosso milioni di spettatori in tutto il mondo " riesce a emozionare il pubblico di ogni ...

