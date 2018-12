“Mattarella solo ad accogliere la salma di Megalizzi” | con lui però c’era il ministro

fanpage

: Ad accogliere la salma di Antonio Megalizzi c'era solo Sergio Mattarella. Sarà che in quel momento giocava il Milan… - Davide : Ad accogliere la salma di Antonio Megalizzi c'era solo Sergio Mattarella. Sarà che in quel momento giocava il Milan… - DavidSassoli : Niente professionisti di selfie mangerecci, niente guitti da balcone. Per conto delle istituzioni italiane ad atten… - watchandwrite : RT @rubio_chef: Merdacce @luigidimaio, @matteosalvinimi & friends, perché mancavate? Ndo stavate? Chi a fasse i soldi dell’italiani chi a g… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Sui social infuria la polemica contro il governo, questa volta accusato di non aver trovato tempo perladi Megalizzi, atterrata ieri a Ciampino. Sebbene sia assolutamente vero che né Matteo Salvini né Luigi Di Maio erano presenti all'arrivo della, è anche vero che in realtà Mattarella non era completamente, un componente del governo c'era: ildei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.