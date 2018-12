Mattarella | per temi europei soluzioni durature e non emotive

“Mattarella solo ad accogliere la salma di Megalizzi” : con lui però c’era il ministro Fraccaro : Sui social infuria la polemica contro il governo, questa volta accusato di non aver trovato tempo per accogliere la salma di Megalizzi, atterrata ieri a Ciampino. Sebbene sia assolutamente vero che né Matteo Salvini né Luigi Di Maio erano presenti all'arrivo della salma, è anche vero che in realtà Mattarella non era completamente solo, un componente del governo c'era: il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.Continua a leggere

Mattarella : "Dialogo porta prosperità" : 17.47 "Il dialogo e non il conflitto porta un futuro di pace e prosperità", dice il Presidente Mattarella, incontrando il corpo diplomatico.Ricorda le due guerre mondiali e sottolinea che la Costituzione "è figlia della sofferenza e della lotta contro nazismo e fascismo". L'Unione europea "necessita di completamenti e miglioramenti,di cui l'Italia intende essere protagonista", ma "non prevalgano ostruzionismi il cui risultato sarebbe la ...

Mattarella : "Il dalogo porta prosperità" : 17.47 "Il dialogo e non il conflitto porta un futuro di pace e prosperità", dice il Presidente Mattarella, incontrando il corpo diplomatico.Ricorda le due guerre mondiali e sottolinea che la Costituzione "è figlia della sofferenza e della lotta contro nazismo e fascismo". L'Unione europea "necessita di completamenti e miglioramenti,di cui l'Italia intende essere protagonista", ma "non prevalgano ostruzionismi il cui risultato sarebbe la ...

Mattarella : "Palermo punto riferimento per tutto il paese" : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - “Palermo e tutta la Sicilia hanno i numeri per essere punto di riferimento per tutto il Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipando ieri sera al Teatro Massimo, alla cerimonia in vista della conclusione dell’anno da Capitale Italia

Mattarella : "Palermo punto di riferimento per l'Italia" : 'Palermo e tutta la Sicilia hanno i numeri per essere punto di riferimento per tutto il Paese'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipando ieri sera, al Teatro Massimo, ...

Mattarella : "Palermo punto riferimento per tutto il paese" : 'Palermo e tutta la Sicilia hanno i numeri per essere punto di riferimento per tutto il Paese'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipando ieri sera al Teatro Massimo, ...

Mattarella : "Palermo punto di riferimento per l'Italia" : 'Palermo e tutta la Sicilia hanno i numeri per essere punto di riferimento per tutto il Paese'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipando ieri sera, al Teatro Massimo, ...

Manovra - Mattarella avverte governo : infrazione problema per Paese : Roma, 12 dic., askanews, - Evitare la procedura di infrazione da parte della Ue nei confronti del nostro Paese, perché questa rappresenterebbe un 'problema pesante per la nostra economia'. È questa la sollecitazione che è arrivata dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della consueta colazione di lavoro …

Manovra - Mattarella vede Conte : serve intesa con Bruxelles - infrazione rischiosa per l'Italia : ... ha auspicato - si è appreso - che si possa trovare un accordo, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese.

Diritti umani - Mattarella : "Sono imperativo etico". Ma Amnesty bacchetta l'Italia : La Dichiarazione universale compie 70 anni. L'ong critica il governo: "Gestione repressiva dei migranti e retorica xenofoba"

Giornata diritti umani - Mattarella : “Rispetto persona imperativo etico”. Papa : “Siamo tutti chiamati in causa” : “Il riconoscimento a livello globale che tutti gli esseri umani nascono liberi e godono di inalienabili e uguali diritti rappresenta oggi un principio che precede gli stessi ordinamenti statali. La promozione dei diritti è non solo un imperativo etico e morale, ma anche uno strumento necessario per prevenire i conflitti e costruire società stabili”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dei 70 anni ...

Mattarella : la promozione dei diritti umani è imperativo etico : Con questo mandato assumiamo una grande responsabilità: la promozione dei diritti umani nel mondo costituisce non solo un imperativo etico e morale ma è strumento necessario per prevenire i conflitti,...

Mattarella 'Promozione dei diritti umani imperativo etico. Italia in prima linea' : Con questo mandato assumiamo una grande responsabilità: la promozione dei diritti umani nel mondo costituisce non solo un imperativo etico e morale, ma è uno strumento necessario per prevenire i ...

Mattarella : uguaglianza uomini principio superiore a legge Stati : Roma, 10 dic., askanews, - 'Il 10 dicembre di 70 anni fa, all'indomani degli orrori del secondo conflitto mondiale, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei ...