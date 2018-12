Mattarella | Economia in rallentamento | lavoro resta priorità

Sergio Mattarella : “Non tarare economia su orizzonti interni. Rischioso fare calcoli di breve periodo” : “Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno”. E ancora: “Non c’è calcolo di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per l’intera comunità”. Sono due dei passaggi salienti dell’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro al ...

L'appello di Mattarella : serve fiducia per far ripartire l'economia : fiducia e ottimismo, ma sempre salvaguardando il senso di appartenenza dell’Italia ai valori europei. Mentre la Commissione Ue boccia nuovamente la Manovra del governo italiano con le stime sulla crescita che vedono il nostro paese in coda a tutti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ri