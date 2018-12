Mattarella Chi governa rispetti la Costituzione L' economia rallenta | il lavoro resti

Mattarella : "Chi governa rispetti i limiti indicati dalla Costituzione" : "Pluralismo nell'assetto della società civile, pluralismo nel dovere di assoluto rispetto della libertà dell'arte e della scienza, pluralismo nella libertà riconosciuta al mondo dell'informazione, ...

Viminale : "Dopo Strasburgo attenzione alta" Mattarella : morte Megalizzi dimostra rischi : E' previsto l'incremento dei servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti così come il monitoraggio di altri luoghi sensibili come monumenti ed edifici di culto. Per il Presidente della Repubblica la fine del giornalista "dimostra che serve una fitta rete di contrasto di tutti i Paesi del mondo".

Manovra - in corso vertice Conte-Juncker. Mattarella : auspico accordo con Ue - infrazione «rischiosa» : È in corso a Bruxelles il vertice sulla Manovra tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker. All'incontro partecipano anche il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis e il commissario Ue agli Affari Economici Pierre Moscovici. Obiettivo è evitare la procedura contro l’Italia per violazione della regola di riduzione del debito... ...

Mattarella : ora accordo con Ue o rischi : 17.00 Il Presidente Mattarella, durante la colazione al Quirinale con il premier Conte e diversi ministri, parlando della trattativa del governo con la Commissione europea, ha auspicato - a quanto si apprende - che si possa trovare un accordo, perché la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese. L'auspicio di Mattarella è stato condiviso dai presenti.Si è anche parlato di bilancio Ue.Preoccupano alcune ...

Diritti umani - 70 anni dalla Dichiarazione. Mattarella : 'Ancora troppi abusi e violenze' : Settant'anni dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani . Si celebra oggi, in tutto il mondo, il documento che venne approvato a Parigi il 10 dicembre del 1948 e che, in 30 punti stabilisce ...

Giornata diritti umani - Mattarella : “Rispetto persona imperativo etico”. Papa : “Siamo tutti chiamati in causa” : “Il riconoscimento a livello globale che tutti gli esseri umani nascono liberi e godono di inalienabili e uguali diritti rappresenta oggi un principio che precede gli stessi ordinamenti statali. La promozione dei diritti è non solo un imperativo etico e morale, ma anche uno strumento necessario per prevenire i conflitti e costruire società stabili”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dei 70 anni ...