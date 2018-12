Marocco | le due turiste scandinave violentate e uccise | «È terrorismo» C’è un video

Marocco - due turiste scandinave uccise sull’Atlante. Media : “Sgozzate e violentate”. Arrestato un sospetto : Sono state trovate con profondi tagli sulla gola, sgozzate e uccise , riportano alcuni giornali locali, dopo essere state violentate. La notizia arriva dal Marocco , vittime due turiste scandinave . Le autorità del paese hanno Arrestato un sospetto , ma, fa sapere il ministero dell’Interno di Rabat, sono ancora in corso le ricerche di altri possibili indiziati. Le due giovani ragazze, la norvegese Maren Ueland, 28 anni, e la danese Louisa ...

Marocco : trovate morte due escursioniste - le hanno stuprate e sgozzate : Due giovani turiste scandinave sono state ritrovate senza vita in Marocco. Le due donne, Louisa Vesterager Jespersen, 24enne di nazionalità danese e la norvegese Maren Ueland (28 anni) - secondo quanto comunicato da Abdelouafi Laftit, ministro dell'Interno marocchino - sarebbero state violentate ed uccise lungo il sentiero che porta alla cima di Toubkal (la montagna più alta del Paese). Un uomo è stato fermato per omicidio, ma come riportato ...