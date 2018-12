Marocco | due turiste scandinave uccise sull’Atlante Media | “Sgozzate e violentate”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Sono state trovate con profondi tagli sulla gola, sgozzate e, riportano alcuni giornali locali, dopo essere state violentate. La notizia arriva dal, vittime due. Le autorità del paese hanno arrestato un sospetto, ma, fa sapere il ministero dell’Interno di Rabat, sono ancora in corso le ricerche di altri possibili indiziati.Le due giovani ragazze, la norvegese Maren Ueland, 28 anni, e la danese Louisa Vesterager Jespersen, 24, avevano deciso di girare, zaino in spalla, lo Stato del nord Africa per raggiungere il monte Toubkal, altura di 4000 metri da cui “si vede tutto”. I loro corpi sono stati trovati lunedì in una tenda dove le due si erano accampate, a una decina di chilometri dal centro di Imlil, il villaggio da dove normalmente si parte proprio per il trekking verso il monte più alto dell’Atlante. ...