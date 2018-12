Marcia della cultura | la lettera di Coppola ai mille di Bernalda

Si riprende la Marcia! Piegato 3 a 0 il Ravenna - resta salda la vetta della classifica : SIR SAFETY CONAD PERUGIA - CONRAS Ravenna 3-0 Parziali: 25-11, 26-24, 25-18 SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Atanasijevic 13, Podrascanin 8, Galassi 8, Leon 17, Lanza 7, Colaci , libero, , ...

Disabili - retroMarcia del governo Stop della giunta al taglio dei fondi : ... unitamente al dipartimento competente, avevano ritenuto che le somme stanziate per il 2018 fossero sovrabbondanti rispetto al fabbisogno e che potessero andare in economia, perdendo risorse". E ...

Manovra - parla Lars Feld : il consigliere della Merkel minaccia l'Italia : 'Fate Marcia indietro - oppure...' : Pieno di dottoroni tedeschi che sparano ad alzo zero sull'Italia. E di giornali italiani, ostili al governo gialloverde, che li vanno a cercare e intervistare. L'ultimo della lista è tale Lars Feld , ...

Terremoto a LAquila - donne in Marcia contro blocco ricostruzione della Valle dellAterno : E' stata denominata la "marcia della pace" ed è la protesta, non silenziosa, promossa da un gruppo di donne dei territori colpiti dai terremoti, de L'Aquila del 2009 e del centro Italia, del 2016 e ...

Il ministro Costa incontra i sindaci della Val Bormida. Anche il Gabibbo alla 'Marcia per l'acqua' : ... che già in passato aveva fatto tappa in Val Bormida per la nota vicenda della discarica di Gavonata , poi mai costruita, salita agli onori delle cronaca a metà degli anni '90.

Napoli - i giovani di Ponticelli in Marcia per le vittime innocenti della camorra : Ponticelli in marcia per la memoria delle vittime innocenti della camorra. Si è svolta questa mattina la manifestazione organizzata dalla rete di associazioni che formano il presidio Libera Ponticelli,...

Le foto della Marcia a Varsavia con lo Stato e i neofascisti insieme : Il presidente della Repubblica e i gruppi dell'estrema destra – compresa Forza Nuova – hanno sfilato nel giorno dell'Indipendenza

Marcialonga – Verifiche sulla pista della Val di Fassa : nessun dubbio - la gara ci sarà : Dopo le Verifiche sulla pista della Marcialonga in Val di Fassa, in cui il 27 gennaio su svolgerà la gara, parla il Presidente Corradini Gli ingenti danni a seguito della bufera di fine ottobre che ha martellato il Nord-Est e soprattutto il Trentino non hanno risparmiato né la Val di Fiemme né la Val di Fassa, teatro di svolgimento il prossimo 27 gennaio della 46.a Marcialonga. Passata la prima emergenza per chi è stato ...

Tav : il giallo della Commissione del Mit alla vigilia della Marcia pro Torino-Lione : In una lettera il ministero delle Infrastrutture afferma che l'analisi su costi e benefici dell'opera è in avanzato stato di elaborazione -

Borsa parte in retroMarcia in attesa della scure di S&P. Spread sale a 315 : Piazza Affari debole, come il resto dell'Europa, in scia all'Asia. Pesano tensioni economiche e braccio di ferro Usa-Cina sul trade. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari. Sul Ftse Mib tiene Eni dopo i conti, giù banche, lusso, utility e settore auto...

Il sindaco di Predappio : "Mai alcun problema dalla Marcia ma non siamo la Chernobyl della storia" : 'Detto che tutti hanno il diritto di manifestare, non sono io deputato a rilasciare le autorizzazioni. È un compito che spetta a chi gestisce l'ordine pubblico, questura e prefettura' . Così Giorgio ...

Brexit : organizzatori della Marcia a Londra - 'siamo 500'000' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Brescia si rimette in Marcia per l'assalto alla Cittadella : Si può vincere a Cittadella senza il proprio bomber? Il Brescia c'è già riuscito: 24 settembre 2016, Caracciolo in panchina per scelta tecnica , Brocchi era capace di decisioni coraggiose, , la coppia ...

Comunicazioni : centenario franchettiano e Marcia della pace : Erano in 100mila, 10mila giovani, scuole, volontariato, il mondo laico e cattolico, quando la gente sfila per la pace per decenni, cambiano i tempi ma la pace serve anche adesso: accoglienza, ...