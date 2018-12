Manovra | Tria | ' Reddito di cittadinanza e Quota 100 partiranno dal 1 aprile'

Manovra - Tria : reddito e pensioni partiranno dal primo aprile : Roma, 19 dic., askanews, - Il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni con quota 100 'partiranno dal primo aprile'. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso della registrazione di 'Porta a Porta'. 'Si vede che le due misure costano meno del previsto', ha aggiunto il ministro.

Manovra - la Lega propone la Tari in bolletta (come il canone tv) Pensioni e reddito - Tria : si parte a aprile : Un emendamento della Lega colLegato alla legge di Bilancio propone il pagamento della Tari in bolletta elettrica per i cittadini dei Comuni in situazioni di dissesto e che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario. Consumatori all’attacco

Manovra - Tria : reddito e quota 100 partiranno ad aprile. Maxiemendamento alla bollinatura : Lo stand by sul Maxiemendamento si spiega con la necessaria 'bollinatura' della Ragioneria dello Stato, come confermato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. L'...

Manovra - la triplice sconfitta di Tria - Governo e Commissione. Si tagliano investimenti per 4 miliardi : Cosa fa il Governo del cambiamento e del "facciamo ripartire il Paese" una volta messo di fronte alla brutalità dei numeri? Taglia gli investimenti, toglie munizioni alla crescita, si rifugia nel vecchio trucco di colpire laddove è più facile. Gli investimenti si sa non votano. Quattro miliardi, lo 0,2 per cento del Pil, guarda caso i due decimali di correzione strutturale che la Commissione poneva come condizione sine qua ...

Manovra - Tria : reddito e quota 100 partiranno ad aprile. Maxiemendamento alla bollinatura : Lo stand by in commissione Bilancio sulle modifiche che recepiscono l’intesa sui conti tra Roma e Bruxelles si spiega con la necessaria verifica delle coperture della Ragioneria dello Stato, come confermato dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia...

Manovra : Tria - quota 100 e reddito cittadinanza partono dal 1 aprile : reddito di cittadinanza e quota 100 “partiranno dal primo aprile”. Lo ha detto il ministro dell’economia, Giovanni Tria, durante la registrazione della trasmissione di 'Porta a Porta', spiegando che “parte dei risparmi derivano dal fatto che nel 2019 le misure partiranno dal primo aprile e quindi costano meno di quanto previsto”

Manovra - Tria : Debito/Pil salirà leggermente nel '18 e scenderà nel '19 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Tria già festeggia accordo con Bruxelles - Palazzo Chigi invita a 'prudenza' : Il ministro dell'economia Giovanni Tria festeggia l'accordo con l'Ue sulla Manovra del governo M5S-Lega, parlando di via libera "tecnico" di Bruxelles alla proposta presentata dal governo Conte per scongiurare la ...

Manovra - intesa Italia-Ue/ Governo - inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria : Manovra Economica, 'trovato l'accordo con Ue': Moscovici 'lavorato giorno e notte col Governo Conte' . inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria

Giuseppe Conte smentisce Giovanni Tria e Luigi Di Maio : 'Manovra - accordo con l'Ue? Serve prudenza' : Ci mancava solo il fuoco amico. Giuseppe Conte è costretto a frenare le indiscrezioni provenienti dal Ministero dell'Economia su un 'accordo concluso' tra il governo e la Commissione Ue sulla manovra con deficit al 2,04% . Anche il vicepremier Luigi Di Maio si è detto 'molto fiducioso', ma la verità è che le ...

Manovra - raggiunto l'accordo tra il governo italiano e Bruxelles : l'indiscrezione di Tria : l'accordo tra il governo italiano e la Commissione europea sulla Manovra è stato raggiunto. Secondo fonti del ministero dell'Economia, citate da Repubblica, la trattativa sui tagli sarebbe arrivata a un punto fermo, partendo dalla base del deficit già annunciato al 2,04%. Domani 19 dicembre il presidente del Consiglio ...

Manovra - Marcucci (PD) : “Commissione bloccata e Tria non viene a riferire. Una vergogna” : “I lavori stanno andando molto male. La commissione è bloccata. Il ministro Tria non viene a riferire. E’ una vergogna.” Così Andrea Marcucci, senatore PD, a margine della seduta della Commissione Bilancio. L'articolo Manovra, Marcucci (PD): “Commissione bloccata e Tria non viene a riferire. Una vergogna” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - opposizioni chiedono intervento Tria in commissione Senato : ... askanews, - Tutti i rappresentanti dei gruppi dell'opposizione della commissione Bilancio del Senato hanno chiesto un intervento nell'ambito dei lavori sulla Manovra del ministro dell'Economia, ...