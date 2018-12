ilfattoquotidiano

: Manovra, tassisti protestano per aperture agli Ncc: verso blocco del servizio a Roma - fattoquotidiano : Manovra, tassisti protestano per aperture agli Ncc: verso blocco del servizio a Roma - Cascavel47 : Manovra, tassisti protestano per aperture agli Ncc: verso blocco del servizio a Roma - Claudio81286006 : @matteosalvinimi @LegaSalvini Quindi favorite tassisti e chi paga 100 lire per una spiaggia prorogandogli le conces… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Lunghe code alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino. Ini si fermano per protestare contro un emendamento che disciplina il settore Ncc, presentato dai relatori della legge di Bilancio e che sarebbe stato modificato in alcune parti nella giornata di oggi durante i lavori in commissione al Senato. Sono circa 500 iche si sono radunati in presidio sotto Palazzo Madama e chiedono di essere ricevuti per ottenere rassicurazioni, visto che il testo presentato martedì era stato concordato con il viceministro Edoardo Rixi.In sostanza, dal prossimo anno entrerà in vigore la nuova disciplina del Noleggio con conducente, approvata nel 2009 e mai a regime grazie a diverse proroghe. Per questo i noleggiatori erano scesi in piazza martedì, bruciando anche alcune bandiere del M5s. Una delle “nuove” norme particolarmente criticate dai manifestanti è ...