Manovra | Tajani | Accordo con Ue non basta per risolvere problemi economia

Forza Italia - Tajani : "Si sono fatti dettare la Manovra dalla Commissione europea" : "L'accordo non è sufficiente per risolvere i problemi della nostra economia, ma l'obiettivo di una manovra dovrebbe essere diverso. Farsi dettare la manovra da Bruxelles, per un governo sovranista, ...

Manovra - Tajani : Per colpa di questo governo Bruciati 300 miliardi. Scelta irresponsabile : Bruxelles, 13 dicembre 2018 Manovra, Tajani: Per colpa di questo governo Bruciati 300 miliardi. Scelta irresponsabile “Il dialogo è giusto che ci sia e giusto fare il possibile per evitare procedura di infrazione. Certo la Manovra va riscritta completamente. Manderò a Salvini e di Maio foto di Renzi per ricordargli che i consensi si perdono molto facilmente” Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine di una ...

Manovra - Tajani attacca il governo : “Una totale marcia indietro che sfiora il ridicolo - una figuraccia” : “Mi auguro che non ci sia una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia perché provocherebbe danni enormi al popolo italiano, ma tutto il resto è veramente ridicolo, per tornare al punto di partenza abbiamo bruciato 300 miliardi, mi sembra una scelta da irresponsabili”. Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe sull’esito dell’incontro tra il presidente della Commissione ...

Manovra - Tajani : "Non risolve problema numero uno - il lavoro" : La Manovra economica del governo Conte 'non risolve' il problema numero uno degli italiani, 'il lavoro', attacca a margine dei lavori della plenaria a Strasburgo il presidente del Parlamento Europeo ...

Tajani contro la Manovra : “Non porterà nulla - nessun lavoro solo assistenzialismo di Stato” : Antonio Tajani sempre perplesso per le sorti del paese, anche questa volta non manca la sua dura critica sulla manovra e su ciò che potrebbe portare “Il problema non è soltanto la trattativa con Bruxelles, il problema sono i risultati che otterrà la manovra in Italia. Non c’è nulla per le infrastrutture, non c’è nulla per ridurre la pressione fiscale sulle imprese, non c’è nulla per creare nuova occupazione, c’è ...

Tajani (Forza Italia) critica la Manovra : “Va cambiata totalmente - spero in Berlusconi” : Tajani parla delle prossime elezioni europee e critica aspramente la Manovra E sulla Manovra economica proposta dal governo italiano, il commento del vicepresidente di Forza Italia è duro e critica l’azione dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Secondo Tajani, in Europa “sono tutti preoccupati per come sta andando il Paese. Prima la dichiarazione di guerra alla Ue, poi la precipitosa marcia indietro: non è questo il modo di ...

Manovra - Tajani : "Necessaria vera politica industriale per lavoro e disoccupazione giovanile" : 'Si dia voce a imprenditori, artigiani, liberi professionisti, industrie. In Italia c'è bisogno di una politica industriale per lavoro e disoccupazione giovanile'. Così il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a margine di un evento contro razzismo e xenofobia all'Europarlamento di ...

Manovra - Tajani : “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ha le ore contate - cadrà prima o dopo le europee” : “La Manovra è già fallita. I contenuti sono sbagliati, servono crescita e infrastrutture. L’Italia si è arresa all’Ue. Il Governo ha le ore contate, cadrà o prima o dopo le elezioni europee. Ci sono troppe contraddizioni“. Così Antonio Tajani, presidente Parlamento Europeo, a margine del Consiglio Nazionale della Federazione Autonoma Bancari Italiani. L'articolo Manovra, Tajani: “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ...

Tajani : "La Manovra è già fallita con la resa a Moscovici" : "La manovra? È già fallita". A dirlo è Antonio Tajani, secondo cui c'è stata una "resa senza condizioni a Junker e Moscovici"."Deve essere corretta, ma non è che dicendo sempre sì alla Commissione Ue e facendo sempre tagli si risolvano i problemi", ha aggiunto il presidente dell'Europarlamento e vicepresidente di Forza Italia, "Serve una manovra che aiuti le imprese, che non faccia solo contenta la Commissione ma contenga provvedimenti per la ...

Tajani : 'Se non si cambia la Manovra - gli italiani pagheranno un prezzo amarissimo' : Intervenuto a Radio Radicale, il Presidente del Parlamento Europeo, il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, ha espresso le sue valutazioni sulla trattativa della manovra economica del Governo italiano con la Commissione Europea e ha detto la sua a proposito del Global Compact. Intervistato da Lanfranco Palazzolo, Tajani ha dichiarato: "Io mi auguro che il Governo faccia marcia indietro e cambi una manovra che non favorisce la crescita, ...