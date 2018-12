Manovra | “Niente gare sotto i 200mila euro” L’operazione vale 6 7 miliardi Ma rischia

ilfattoquotidiano

: Il #PD minaccia di occupare l’aula se #Conte non andrà a riferire sulla #manovra. Mentre il Presidente lotta per l’… - ManlioDS : Il #PD minaccia di occupare l’aula se #Conte non andrà a riferire sulla #manovra. Mentre il Presidente lotta per l’… - antoniomisiani : Manovra, Misiani (Pd): 'Dietrofront del governo, niente soldi per reddito e quota 100' - diMartedi : #Damiano su #Manovra: 'Le risorse messe a disposizione non sono sufficienti per mettere a frutto tutto quello che i… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il governo alza la soglia per gli appalti pubblici da 40 aeuro, con la promessa di sbloccare lavori nei comuni per 6-7l’anno. Lespazzate via in favore di affidamenti diretti fanno felice il “partito del Pil” mano di moltiplicare anche le inchieste giudiziarie, come quelle di lunedì a Catanzaro, per appaltisoglia. L’annuncio è arrivato domenica sera, in poche righe, ma suggerisce a chi ha seguito il confronto con le parti industriali e associazioni produttive, che tra la linea legalitaria del M5S e quella “espansiva” della Lega di Matteo Salvini abbia prevalso la seconda. Una linea che sposta la soglia delle procedure vincolate di cinque volte in un colpo, e per questo solleva perplessitàil profilo delle garanzie di legalità. Garanzie che il governo – a torto o a ragione – conta di salvaguardare con la legge “spazza ...