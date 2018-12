Manovra | l' Ue non avvierà la procedura di infrazione nei confronti dell' Italia

Manovra - la Commissione Ue decide di non avviare la procedura d'infrazione : 'Accordo non perfetto' : Dombrovskis ha voluto infine tributare un ringraziamento al premier Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria "per il loro impegno personale" nella trattativa. Intanto è "pronto" l'emendamento ...

Manovra - via libera Ue : la Commissione non apre procedura di infrazione. Alle 13 Conte riferisce al Senato : L’accordo tra Roma e Bruxelles sulla Manovra del governo gialloverde è ufficiale. Il collegio dei commissari, durante l’ultima riunione dell’anno, ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia, confermando le anticipazioni date martedì sera da fonti del ministero dell’Economia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla Commissione europea una lettera in cui illustra ...

La giornata surreale del "Senato Godot" in attesa della Manovra che non arriva mai : Roma - Ore 18, aula di Palazzo Madama. Dai banchi del governo parla il ministro grillino ai rapporti con il parlamento Fraccaro. E, fresco come una rosa, annuncia: 'Dobbiamo attendere che la ...

Le opposizioni attaccano : 'Una Manovra fatta dall'Ue di cui non si conosce nulla' : Dopo l'ennesima giornata di voci, notizie e smentite, non sono ancora note le misure che saranno contenute nel provvedimento. Tra le misure previste il taglio alle pensioni d'oro e quello del 30% del ...

I conti che non tornano con la Manovra : Ora che anche il governo taglia, buon ultimo, le stime del pil 2019 all’1-0,9 per cento rispetto all’1,5 difeso fino a pochi giorni fa, è giusto chiedere alcune cose. La prima: la manovra centrata su quota 100 e reddito di cittadinanza viene definita “espansiva”, l’unica per rilanciare la crescita.

Sisma Centro Italia - a rischio la zona franca fiscale : ‘In Manovra non ci sono 80 milioni per imprese danneggiate’ : E’ lite su tutto. I soldi per i dipendenti, l’ospedale del cratere, la zona franca fiscale, i risparmi della Camera. A più di due anni dalla terribile scia sismica che mise in ginocchio il Centro Italia, da Amatrice a Norcia, il terremoto è tornato ad essere (anche) una questione politica. Complice l’accentramento dei poteri sul commissario governativo, Piero Farabollini, voluto dal governo gialloverde (ma in quota M5S). Una concentrazione che ...

Manovra - Bechis e l'inquietante verità sulle cifre : quelle che il governo non vuol dire : Solo a guardare i 7,65 miliardi di tagli imposti dalla Commissione europea al governo italiano possono raccontare quanto pesante sia stato l'effetto sulle promesse lanciate nei mesi scorsi da Lega e ...