Manovra | il Governo aumenta ancora le tasse | l’IVA salirà al 25 | 2% nel 2020 e addirittura

Manovra - il Quirinale celebra il governo addomesticato : C'è tutta l'antica sapienza democristiana nel passaggio in cui Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso alle Alte Cariche, presenta la resa del governo come una sua scelta consapevole di responsabilità, e, perché no, il successo politico anche del Colle come una vittoria di tutti, non di una parte che prevale su un'altra: "Ho valutato molto positivamente la scelta del governo di avviare un dialogo costruttivo con la ...

Manovra - la triplice sconfitta di Tria - Governo e Commissione. Si tagliano investimenti per 4 miliardi : Cosa fa il Governo del cambiamento e del "facciamo ripartire il Paese" una volta messo di fronte alla brutalità dei numeri? Taglia gli investimenti, toglie munizioni alla crescita, si rifugia nel vecchio trucco di colpire laddove è più facile. Gli investimenti si sa non votano. Quattro miliardi, lo 0,2 per cento del Pil, guarda caso i due decimali di correzione strutturale che la Commissione poneva come condizione sine qua ...

Manovra - modifiche del Governo attese al Senato per le 20 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - il favore del governo ai gestori dei lidi : tutto fermo fino al 2024. Settore da 15 miliardi paga allo Stato 103 milioni : Gli imprenditori balneari possono tirare un sospiro di sollievo, un altro. Perché l’accordo raggiunto in Senato su un emendamento (della Lega) da inserire nella legge di Bilancio consente di rinviare di altri 15 anni l’applicazione per il comparto balneare della direttiva Bolkestein. La norma europa, altrimenti, obbligherebbe lo Stato a mettere a gara le concessioni per le spiagge invece che affidarle sempre agli stessi. Di certo una buona ...

Manovra : chi ha vinto e chi ha perso tra governo ed Europa : Da un punto di vista politico sia il premier Conte che l'Ue possono cantare vittoria. Sui numeri invece la sconfitta è evidente per entrambi

Manovra - la lista della resa del Governo : La procedura della Commissione europea nei confronti dell'Italia per debito eccessivo non parte. Per ora. L'accordo tra Roma e Bruxelles sulla nuova Manovra ha al momento un via libera informale: il giudizio definitivo arriverà infatti solo a gennaio. Ma già guardando oggi ai numeri dell'intesa si evince come il prezzo pagato dal Governo gialloverde è imponente. La lista della resa per fare digerire all'Europa la legge di ...

Manovra - Andrea Marcucci (Pd) : “Scritta da Bruxelles - il governo mette la testa sotto la sabbia” : Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, intervistato da Fanpage.it dopo l'accordo tra il governo e la Commissione europea sulla legge di Bilancio, attacca l'esecutivo: "È la prima Manovra scritta interamente da Bruxelles. Il governo la testa l'ha dovuta mettere sotto la sabbia. Questa sera a festeggiare ci sarà solo Juncker.Continua a leggere

Manovra : accordo raggiunto con l'Ue - per il Governo Quota100 e rdc non si toccano : accordo trovato sulle misure in materia previdenziale più volte sbandierate dal Governo Lega-stellato: dopo una lunga trattativa che ha visto il Premier Conte impegnato per molte settimane, il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha annunciato che non ci sarà nessuna procedura per debito contro l'Italia. Dombrovskis: 'Non è la soluzione ideale' Per il commissario europeo, però, la soluzione adottata dal Governo ...

Il governo ha fatto l'accordo con l'Europa sulla Manovra : ... Stefano Buffagni, osservando come 'la revisione di questo parametro sia già stata abbondantemente anticipata' perché 'i dati dicono che c'è un rallentamento dell'economia mondiale'. Ora al Senato Se ...

Il governo è a un passo dall'accordo con l'Europa sulla Manovra : ... Stefano Buffagni, osservando come 'la revisione di questo parametro sia già stata abbondantemente anticipata' perché 'i dati dicono che c'è un rallentamento dell'economia mondiale'. Ora al Senato Se ...

Manovra - intesa Italia-Ue/ Governo - inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria : Manovra Economica, 'trovato l'accordo con Ue': Moscovici 'lavorato giorno e notte col Governo Conte' . inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria

Il governo è a un passo dall’accordo con l’Europa sulla Manovra : È stato decisivo il colloquio telefonico con Valdis Dombrovskis, vice-presidente della Commissione europea dal 2014 ed esponente dei ‘falchi’. I contatti tra il premier Giuseppe Conte, il guardiano dei conti europei e il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici, hanno spianato la strada all’accordo 'tecnico' tra Roma e Bruxelles. Crescita all'1%, rapporto del deficit/Pil confermato al 2,04%. ...

La Manovra Beautiful del governo gialloverde : Il direttore del Foglio Claudio Cerasa è stato ospite di Tagadà su La7. Ecco il video dell'“intervista per immagini” con Tiziana Panella sulla trattativa con l'Europa e lo spazio lasciato vuoto dall'opposizione. La manovra arriverà entro il fine settimana, sembra un po' un gioco dell'oca, dice

Manovra - raggiunto l'accordo tra il governo italiano e Bruxelles : l'indiscrezione di Tria : l'accordo tra il governo italiano e la Commissione europea sulla Manovra è stato raggiunto. Secondo fonti del ministero dell'Economia, citate da Repubblica, la trattativa sui tagli sarebbe arrivata a un punto fermo, partendo dalla base del deficit già annunciato al 2,04%. Domani 19 dicembre il presidente del Consiglio ...