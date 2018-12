Manovra | il favore del governo ai gestori dei lidi | tutto fermo fino al 2024 Settore da

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Gli imprenditori balneari possono tirare un sospiro di sollievo, un altro. Perché l’accordo raggiunto in Senato su un emendamento (della Lega) da inserire nella legge di Bilancio consente di rinviare di altri 15 anni l’applicazione per il comparto balneare della direttiva Bolkestein. La norma europa, altrimenti, obbligherebbe lo Stato a mettere a gara le concessioni per le spiagge invece che affidarle sempre agli stessi. Di certo una buona notizia per gli operatori del, che rischiavano di dire addio a una situazione cristallizzata da decenni con concessioni ottenute a prezzi spesso molto bassi. Oggi il 60% delle coste italiane è occupato da stabilimenti balneari con oltre 27mila concessioni demaniali, eppure gli introiti per lo Stato sono di appena 103 milioni di euro. In ballo non ci sono solo interessi economici, ma anche un bacino di voti non indifferente. E in quelle 27mila ...