Manovra | Cottarelli | “Non risolve i problemi sul debito pubblico Se economia Ue

Economia : Cottarelli su 'La Stampa' - la Manovra dimentica le riforme per far crescere il paese : Roma, 13 nov 09:23 - , Agenzia Nova, - Il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano ed ex commissario alla spending review, Carlo... , Res,

Carlo Cottarelli - Manovra : 'Una pia illusione credere che l'Italia sia troppo grande per fallire' : Il paese in crisi deve mettere a posto i propri conti, riformare l' economia e così via. In altre parole, arriva la troika e il paese perde parte della propria sovranità, come la perderebbe chiunque ...