Manovra | Conte in Senato | “Avvicinato posizioni senza mai arretrare Reddito e pensioni

Manovra - l’intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta : L’informativa al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la trattativa tra il governo e la Commissione europea. La diretta. L'articolo Manovra, l’intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra : l'Ue non avvierà la procedura nei confronti dell'Italia. Conte : 'Nessun cedimento' : La Commissione Ue ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell'Italia , dopo l'accordo raggiunto ieri con Bruxelles. Lo si è appreso da fonti Ue. In sostanza, ...

Manovra - l'Italia evita la procedura di infrazione : Conte parla in Senato : Dopo una "approfondita discussione", a seguito di un accordo con il governo dell'Italia su un nuovo progetto di Bilancio...

Manovra - Renzi ironizza : “Testo scritto da Bruxelles”. Poi la battuta su Conte : “Attenzione - è in ritardo…” : Matteo Renzi, collegato in diretta Facebook da Palazzo Giustiniani, ironizza sul governo M5s-Lega: “Sono qui perché oggi Giuseppe Conte dovrà intervenire in Senato. Aspetta la mail da Bruxelles, dove è stata scritta la Manovra”. Poi, a un certo punto, la battuta sul presidente del Consiglio: “Attenzione, è in ritardo…”. L'articolo Manovra, Renzi ironizza: “Testo scritto da Bruxelles”. Poi la battuta su ...

Ok informale dell’Ue alla Manovra - giudizio finale a gennaio. Conte : “Mai ceduto sui contenuti” : Arriva il via libera “informale” da parte del collegio dei commissari europei alla manovra italiana. Moscovici e Dombrovskis presto saranno in sala stampa per spiegare la decisione. Ma secondo quanto risulta a La Stampa, oggi non ci sarà una nuova opinione sulla manovra né un nuovo rapporto sul debito. I conti si faranno a gennaio, una volta approv...

Manovra - via libera Ue : la Commissione non apre procedura di infrazione. Alle 13 Conte riferisce al Senato : L’accordo tra Roma e Bruxelles sulla Manovra del governo gialloverde è ufficiale. Il collegio dei commissari, durante l’ultima riunione dell’anno, ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia, confermando le anticipazioni date martedì sera da fonti del ministero dell’Economia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla Commissione europea una lettera in cui illustra ...

Manovra - "accordo tecnico" tra Italia e Ue : spread in calo | Conte riferirà al Senato : Di Maio: "Sono molto fiducioso, questa Manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che volevamo, e senza procedura di infrazione". Salvini: "Grande soddisfazione per il risultato ottenuto".

Manovra - "accordo tecnico" tra Italia e Ue : spread in calo | Conte alle 12 al Senato : Di Maio: "Sono molto fiducioso, questa Manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che volevamo, e senza procedura di infrazione". Salvini: "Grande soddisfazione per il risultato ottenuto".

Manovra : lettera di Conte all'Ue illustra proposta : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla commissione europea una lettera in cui illustra la nuova proposta italiana sulla legge di bilancio. Lo confermano fonti di governo. Il ...

Manovra - intesa Italia-Ue/ Governo - inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria : Manovra Economica, 'trovato l'accordo con Ue': Moscovici 'lavorato giorno e notte col Governo Conte' . inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 dicembre : Manovra – Accordo fra Conte e l’Europa - che deve giustificare lo sforamento francese : La giornata Manovra, l’intesa con l’Ue evita (per ora) l’infrazione Finale – Dopo mesi di scontro, il governo riduce il deficit e chiude l’Accordo. Bruxelles vuole evitare altri guai dopo Brexit e Francia. Contrari i Paesi del Nord. Si deciderà oggi di Carlo Di Foggia Bolengo e i balenghi di Marco Travaglio Quando scoppiò, lo definimmo “il più grave scandalo che abbia coinvolto un leader politico ed ex premier italiano dai tempi di ...

Manovra - il Mef annuncia : accordo fatto con Bruxelles Conte prudente ma ottimista : ROMA L'accordo con Bruxelles sulla Manovra sembra raggiunto. Almeno cosiddetto sostengono al ministero dell'Economia dove Giovanni Tria ha seguito passo-passo la trattativa insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Domani i commissari si incontreranno per discutere delle correzioni fatte dal ...

Giuseppe Conte smentisce Giovanni Tria e Luigi Di Maio : 'Manovra - accordo con l'Ue? Serve prudenza' : Ci mancava solo il fuoco amico. Giuseppe Conte è costretto a frenare le indiscrezioni provenienti dal Ministero dell'Economia su un 'accordo concluso' tra il governo e la Commissione Ue sulla manovra con deficit al 2,04% . Anche il vicepremier Luigi Di Maio si è detto 'molto fiducioso', ma la verità è che le ...

Manovra - accordo trovato con Bruxelles - da Palazzo Chigi prudenza ma domani Conte atteso in Senato : Manovra, il braccio di ferro sembra essere terminato tra Roma e Bruxelles. Da Palazzo Chigi c’è ancora molta prudenza, ma il premier Conte domani è atteso in Senato Sarebbe stato raggiunto un accordo tra Italia e Commissione europea sulla legge di bilancio. La notizia è stata diffusa da alcune fonti del Ministero dell’Economia e delle Finanze al termine dell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i commissari ...