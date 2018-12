Manchester United | UFFICIALE | Solskjaer nuovo allenatore

Manchester United - ufficializzato il successore di Mourinho : Attraverso un comunicato ufficiale, il Manchester United ha annunciato il nuovo allenatore: Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico norvegese, che ha vestito la maglia dei Red Devils dal 1996 al 2008, sarà il traghettatore della squadra fino al termine della stagione. Dopo l’esonero di Mourinho, avvenuto nella giornata di ieri, circolava il nome di Laurent Blanc per la panchina degli inglesi. Il club, però, ha optato per l’ex ...

Al posto di Mourinho il Manchester United ha ingaggiato Solskjaer : Il Manchester United ha ingaggiato l'ex attaccante norvegese Solskjaer, 45 anni, per rimpiazzare in panchina José Mourinho, licenziato ieri dalla società. Il Manchester ha annunciato via Twitter: "Possiamo confermare che Ole Gunnar Solskjaer è stato nominato allenatore provvisorio fino alla fine della stagione 2018/19. Sarà raggiunto da Mike Phelan come allenatore della prima squadra, insieme ...

Il Manchester United ha esonerato Mourinho : Dopo due anni e mezzo il Manchester United ha esonerato Josè Mourinho. Lo ha comunicato il club. Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club. We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 dicembre 2018 "Vogliamo ringraziarlo per il suo lavoro al Manchester Unites" si legge nel ...

Manchester United - Mourinho esonerato : Pogba e compagni hanno festeggiato : Martedì mattina la notizia dell'esonero, anche se mascherato , di José Mourinho da parte del Manchester United e subito dopo... la festa . Proprio così, perché lo Special One dal giorno del suo arrivo ...

Il Manchester United si appresta a multare Pogba : il post su Mourinho non è piaciuto : Paul Pogba si è scatenato sui social dopo l’esonero di José Mourinho, il Manchester United però non ha gradito il post L’ironia di Paul Pogba sui social dopo l’esonero di José Mourinho dal Manchester United potrebbe costare cara al francese, a quanto riporta la stampa britannica il club sarebbe pronto a multare il giocatore che pochi minuti dopo l’annuncio dell’esonero del portoghese ha postato una sua foto ...

Manchester United - per il dopo-Mourinho i bookmakers dicono Conte : José Mourinho è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Manchester United, adesso il club è alla ricerca di un valido sostituto per la panchina Finisce l’avventura di José Mourinho alla guida del Manchester United. Il tecnico portoghese paga il sesto posto in classifica e il – 19 rispetto al Liverpool, in vetta alla Premier, oltre alla rottura dei rapporti con lo spogliatoio. In lavagna è caccia al successore ...

Mourinho esonerato dal Manchester United : aggiornamenti e le news : Ore 17.03 - Una nuova lettura del post Instagram di Pogba Come abbiamo riportato alle 11:30, pochi minuti dopo l'esonero di Mourinho era comparso sul profilo Instagram di Pogba un post sibillino. In ...

Manchester United : Mourinho esonerato - Solskjaer traghettatore? : Quarantaquattro minuti dopo, l'addio ufficiale e la notizia 'boom' che ha mandato in tilt le redazioni - non solo sportive - di tutto il mondo. Nell'arco temporale di tre anni, due bocciature pesanti ...

Divorzio Mourinho Manchester United - un’operazione da 30 milioni di euro : Divorzio Mourinho Manchester United – “C’era una volta uno Special One”, lo scriveva ieri il Sun paventando che la storia tra Mourinho ed il Manchester United fosse già da tempo ai titoli di coda. Puntualmente oggi è arrivata la notizia che sa di esonero anche se il comunicato dei Reds non lo dice esplicitamente. Mourinho vorrebbe […] L'articolo Divorzio Mourinho Manchester United, un’operazione da 30 milioni ...