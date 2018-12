Manchester United | il post su Mourinho potrebbe costare caro a Pogba

Manchester United - post-Mourinho : i bookie si sbilanciano : Sono ore caldissime in casa Manchester United, ribaltone con l’esonero di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese paga il sesto posto in classifica e il – 19 rispetto al Liverpool, in vetta alla Premier ma anche e soprattutto per il rapporto difficilissimo con lo spogliatoio. Continua la caccia al successore dello Special One e la prima scelta per i bookmaker – riferisce l’angenzia Agimeg – è Antonio Conte: la ...

Manchester United : Solskjaer sarà l'allenatore fino a fine stagione : Manchester - Il Manchester United ha nominato Ole Gunnar Solskjaer come allenatore fino alla fine della stagione, a seguito dell'esonero di José Mourinho . La nomina di Solskjaer, norvegese, è con ...

Manchester United - ufficializzato il successore di Mourinho : Attraverso un comunicato ufficiale, il Manchester United ha annunciato il nuovo allenatore: Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico norvegese, che ha vestito la maglia dei Red Devils dal 1996 al 2008, sarà il traghettatore della squadra fino al termine della stagione. Dopo l’esonero di Mourinho, avvenuto nella giornata di ieri, circolava il nome di Laurent Blanc per la panchina degli inglesi. Il club, però, ha optato per l’ex ...

Il Manchester United ha esonerato Mourinho : Dopo due anni e mezzo il Manchester United ha esonerato Josè Mourinho. Lo ha comunicato il club. Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club. We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 dicembre 2018 "Vogliamo ringraziarlo per il suo lavoro al Manchester Unites" si legge nel ...

