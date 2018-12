Maltempo | a Ravenna la domanda di risarcimento danni scade fra 8 giorni

meteoweb.eu

: #EmiliaRomagna, una settimana per richiedere i contributi di sostegno ?? - giornaleprociv : #EmiliaRomagna, una settimana per richiedere i contributi di sostegno ?? -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Ac’e’ tempo fino al 27 dicembre per presentare laper ottenere il contributo a sostegno “della popolazione e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” per chi ha subitodalA informare i cittadini e’ lo stesso Comune che rende note le ‘istruzioni’ arrivate dalla Regione Emilia-Romagna per avviare le pratiche per ottenere sostegno economico a seguito dell’ondata diche ha colpitodal 27 ottobre al 5 novembre. Una volta chiuse le candidature sara’ poi la Regione, su base dell’ordinanza della protezione civile, a decidere a chi assegnare le erogazioni economiche, secondo criteri di priorita’ e rispettando determinati massimali.Infatti, saranno attivate misure di sostegno economico: per i nuclei famigliari che hanno subitoalla propria ...