Made in Italy | nel 2019 l' export crescerà di 23 miliardi di euro ma occhio alla

Contraffazione - Made in Italy danno da 32 mld per le Pmi : ... tra imposte dirette , su impresa e lavoro, e indirette , Iva, : se si considerano anche le imposte che deriverebbero dalla produzione attivata nelle altre branche dell'economia, a monte e a valle, ...

Il Primo Re - il trailer epico del kolossal Made in Italy : «Per diventare re due fratelli sfideranno gli dei; dal sangue di uno di loro sorgerà Roma» è la frase d’effetto che appare in sovrimpressione nel trailer de Il Primo Re. Il film, nuova opera di Matteo Rovere dopo il riuscito Veloce come il vento, è il Primo delle pellicole italiane attese nel 2019, infatti sarà in sala dal 31 gennaio. L’hype nei confronti de Il Primo Re era già molto alta e il ...

Natale : quando il regalo parla design la proposta è Made in Italy : Roma, 17 dic. (Labitalia) - Anche il design made in Italy è protagonista di questo Natale 2018. F[...]

Dai tartufi alle scarpe - storie di Made in Italy che si reinventa col digitale : Dalle ostriche vendute a Bergamo e diventate un caso di successo grazie all'ecommerce iloveostrica.it , a LuisadiMauro.com un negozio di scarpe di Certaldo , Firenze, che grazie a Internet oggi ...

Caviale Made in Italy su tavole feste - Italia al 1° posto in Ue : Il Caviale Italiano, apprezzato ovunque nel mondo, è 'nemo propheta in patria' nonostante l'Italia continui a detenere, anche nel 2018, la leadership in Europa con una produzione di 51 tonnellate l'...

M346 ai polacchi e Aw139 agli Usa - la giornata del Made in Italy : Vergiate, askanews, - Periodo pre-natalizio particolarmente proficuo per il Made in Italy aeronautico. I Vigili del Fuoco di Los Angeles, in California, hanno annunciato che avranno un nuovo ...

Risoluzione Onu salva cibo Made in Italy : Indicazioni ingannevoli e fuorvianti non fanno bene all'economia di nessun Paese. Ora -conclude il ministro- è il momento di guardare avanti e occuparci di promozione , tutela e tutto ciò che possa ...

Onu - il Made in Italy alimentare vince la battaglia sulle etichette : ... un comparto fondamentale per l'economia nazionale, con oltre 132 miliardi di fatturato, 41 miliardi di esportazioni e una tendenza alla crescita. «È stata sventata una pericolosa deriva ...

Coldiretti - salvato da gogna 85% Made in Italy Doc : Roma, 13 dic., askanews, - E' stata sventata una pericolosa deriva internazionale per mettere sul banco degli imputati i principali prodotti del Made in Italy a causa del loro contenuto in sale, ...

Made in Italy - Coldiretti : il falso “doc” sale a 100 miliardi : sale ad oltre 100 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo con un aumento record del 70% nel corso dell’ultimo decennio per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione ...

Tecnologie antisismiche : grande interesse per l’evento di Ischia dedicato alle innovazioni Made in Italy : Le ultime norme del settore edilizio, le più avanzate Tecnologie antisismiche applicate ai sistemi di rinforzo e i casi studio specifici del territorio. Sono stati questi alcuni degli argomenti principali dell’incontro operativo organizzato da Ruregold, realtà italiana presente a livello mondiale nel settore del rinforzo strutturale, e patrocinato dall’Ordine Architetti di Napoli, lunedì 10 dicembre presso la storica Biblioteca Antoniana ...

Cibi Made in Italy - la risoluzione Onu per etichette e tasse sugli alimenti insalubri : “Affosserebbe 85% nostri prodotti Dop” : “La risoluzione dell’Onu con bollini allarmistici o tasse per dissuadere il consumo di certi alimenti rischia di affossare quasi l’85% in valore del made in Italy a denominazione di origine (Dop)”. A lanciare l’allarme è la Coldiretti, ricordando che si tratta proprio di quegli stessi prodotti che l’Unione europea e le stesse istituzioni internazionali dovrebbero invece tutelare. Al centro delle accuse una risoluzione firmata dai sette Paesi ...

Natale : la qualità Made in Italy batte la concorrenza cinese nel business delle statuine del presepe : Arriva il Natale e si riaccende il mercato dei presepi. In questo mese di dicembre, centinaia di migliaia di statuine entrano nelle case degli italiani per abbellire piccole o grandi Natività per la gioia di adulti e bambini. Un business enorme e legato alla tradizione, che da una quindicina di anni vede soprattutto la competizione commerciale tra Italia e Cina: le statuine cinesi hanno un prezzo notevolmente più basso ma sono di scarsa qualità, ...

Alimentare : Made in Italy cresce - più fatturato - posti lavoro : ANSA, - ROMA, 11 DIC - Le societ italiane del settore Alimentare-bevande sono, sempre pi , un punto di forza dell'economia Italiana: sono 227 le aziende con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, numero che colloca il settore al secondo posto della classifica di tutti i comparti industriali, subito dopo la ...