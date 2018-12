M5s-Lega | rinviare scelte su Global Compact Sì dell' Aula alla mozione

Global compact migranti - Camera approva mozione Lega-M5s per “rinviare decisione sull’adesione dell’Italia” : Sì dell’Aula della Camera alla mozione di maggioranza in materia di Global compact, che impegna il governo a “rinviare la decisione in merito all’adesione dell’Italia” al ‘Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare’, presentato come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione. Bocciate, invece, tutte le altre mozioni, che prevedevano di impegnare il governo ...

Vi racconto la trappola energetica - non solo - del governo M5s-Lega : È una riedizione moderna del famoso adagio "botte piena e moglie ubriaca", nel senso che volgiamo un mondo pulito e un clima non "riscaldato", ma continuando a consumare energia come prima. L'ex ...

Obbligo del ritorno in rimessa e limitazioni al territorio provinciale : perché gli Ncc hanno "assediato" il Palazzo M5s-Lega : Il tentativo di risolvere in pochi giorni una questione che dal 2008 viene rinviata di anno in anno si è infine rivelata un azzardo. Così è esplosa la protesta di centinaia di Ncc: per tutta la giornata alcune centinaia di autisti di veicoli a noleggio hanno manifestato a Roma arrivando a "circondare" la sede del Senato, Palazzo Madama, per protestare contro il Governo. Una bandiera del Movimento 5 Stelle, al grido di ...

M5s-Lega : governo in Aula dopo accordo Ue : ANSA, - ROMA, 18 DIC - "Il governo verrà in Aula quando alla fine ci sarà l'accordo con l'Europa". Lo hanno detto i capigruppo al Senato di Lega e Movimento 5 Stelle, Massimiliano Romeo e Stefano ...

Rixi (Lega) : 'Fu Berlusconi a dirci di fare governo con M5s' e scarica Forza Italia : Il governo Lega-Movimento Cinque Stelle rappresenta un esecutivo su cui in pochi avrebbero potuto scommettere solo un anno. Due forze eterogenee, apparentemente lontanissime, governano ormai da mesi l'Italia, non senza screzi, ma con un rapporto cementificato da un contratto e quello che sarebbe un rapporto personale privilegiato tra i due leader: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tra coloro che vedono peggio questo sodalizio c'è sicuramente ...

Autonomia : Businarolo (M5s) - la Lega si prenda le sue responsabilità : Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - “Il Movimento 5 Stelle non è contrario all’Autonomia del Veneto, che ha sostenuto nel corso del referendum del 2017. La Lega si prenda le sue responsabilità”. È il commento di Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle, a dopo quanto dichiarato da alcuni esp

Lega - Rixi : “Berlusconi vuole che cada il governo? Ci chiese lui di fare un esecutivo alleandoci anche con M5s” : “Berlusconi dice che il governo gialloverde deve cadere? Veramente lui è stato il primo a chiederci di fare un governo per dare stabilità al Paese, anche alleandoci col M5s. Non è che si può entrare in un governo e dopo 6 mesi spegnere la luce o staccare la spina”. Sono le parole del viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi (Lega), nel corso di 24 Mattino, su Radio24. Il politico leghista aggiunge: “Alle elezioni europee ...

Sondaggi - la trattativa con l’Ue non nuoce al governo : Lega e M5s valgono il 59%. Calano le opposizioni : Pd sotto il 17% : Il dibattito con la commissione Ue sulla manovra non fa male al governo: tutt’altro. Sia la Lega che il Movimento 5 stelle crescono. Lo rileva il Sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7. Il Carroccio è dato al 32%, con un punto in più rispetto a una settimana fa. Guadagna uno 0,3% in sette giorni anche il Movimento 5 stelle, che oggi sarebbe scelto dal 26,5% degli elettori. In totale dunque i due partiti di governo sfiorerebbero il ...

SCUOLA/ Il merito non porta consenso : ecco perché M5s e Lega scaricano l'Invalsi : Il ddl sulla semplificazione contiene il ridisegno delle funzioni di Invalsi e Anvur. Si realizza un sogno nel cassetto di M5s , cui oggi si accoda la Lega, .

FINANZA/ Lega-M5s - all'Italia conviene riscrivere il contratto : Lega e M5s avrebbero bisogno di rivedere le proprie priorità per non perdere voti e per far sì che non ci sia un forte rallentamento del Pil

Manovra - sacrifici divisi a metà tra Lega e M5s. Il reddito di cittadinanza perde una quota : Alla fine anche il reddito di cittadinanza viene tagliato come quota100. Il complicato summit notturno a palazzo Chigi del presidente del Consiglio con i ministri Tria e Fraccaro, i vicepremier e i ...