L' Ungheria rabbiosa di Orbán che somiglia così tanto ad Anna Édes

ilfoglio

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il cuore dolce della Mittleuropa è in tumulto. I cronisti stanno cercando di capire, in queste ore, in che modo e se la rabbia dei gilet gialli sia apparentata a quella degli ungheresi che per giorni e notti sono scesi in piazza contro la “legge degli schiavi” appena approvata dal governo di Victor