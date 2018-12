huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'L'ulivo malato di Xylella è la mia residenza parlamentare'. E il senatore M5S blocca l'abbattimento - gigisko : RT @HuffPostItalia: 'L'ulivo malato di Xylella è la mia residenza parlamentare'. E il senatore M5S blocca l'abbattimento - Giulialaura9 : RT @HuffPostItalia: 'L'ulivo malato di Xylella è la mia residenza parlamentare'. E il senatore M5S blocca l'abbattimento - HuffPostItalia : 'L'ulivo malato di Xylella è la mia residenza parlamentare'. E il senatore M5S blocca l'abbattimento -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) L'Osservatorio fitosanitario ne ha ordinato l'abbattimento, ma lui è determinato a salvarlo nonostante risulti positivo alla. Fa discutere l'iniziativa deldel Movimento 5 Stelle Lello Ciampolillo che ha fatto di quell'albero la suaufficiale. Un escamotage per impedire l'eradicazione a cui già ieri i tecnici dell'aAgenzia regionale per le attività irrigue e Forestali della Puglia dovevano lavorare, avviando il trattamento farmacologico preliminare.Lo riporta la Gazzetta del Sud.L'di Cisternino dovrebbe essere eradicato a prescindere dal fatto che il suolo sia stato assegnato in comodato ad un. Il grillino è contrario all'abbattimento perché secondo lui lanon sarebbe la causa dei disseccamenti (dovuti piuttosto all'utilizzo di pesticidi), e dunque le eradicazioni sarebbero ...