Lotta al bracconaggio | 650 denunciati da settembre

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) “Oltre 300 interventi eseguiti, 650 bracconierie quattro arrestati in flagranza di reato. Ed inoltre 300 tra fucili ed altre armi sequestrati e circa 2.000 oggetti utilizzati per ile 4.800 animali (purtroppo gia uccisi). Questi – spiega l’associazione animalista AIDAA – sono i numeri impressionanti dellaaldall’apertura della stagione della caccia a ieri 18 dicembre. Sono dati importantissimi tratti dagli articoli di stampa (fonte: GOOGLE ALERT) e dai comunicati ufficiali dei carabinieri forestali che denotano un massiccio aumento dellaalin tutto il territorio nazionale, con dati incrementati del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da segnalare che dei 650 bracconierioltre 400 sono in possesso anche della regolare licenza di caccia. L’età media delle persone ...