Loredana Lecciso | appoggiata da Al Bano Carrisi | ha creato la sua linea di profumi Leggi

Al Bano Carrisi ancora vicino a Loredana Lecciso : la confessione che farà impazzire Romina Power : Chiusa la storia d'amore con Al Bano Carrisi , Loredana Lecciso ha deciso di dedicare anima e corpo alla realizzazione della sua carriera professionale. In particolare, il sogno della bionda showgirl, ...

Loredana Lecciso : "Al Bano? Resteremo sempre uniti" : Loredana Lecciso si è, da qualche tempo, lanciata in una nuova avventura professionale come imprenditrice lanciando, come confessato al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, una linea di profumi, Lory72, e ricevendo l'approvazione dell'ex compagno Al Bano: Albano mi è stato molto vicino in questa fase delicatissima fatta di scelte. L’idea dei profumi è nata un anno fa, quando stavamo ancora insieme. Albano mi ha dato consigli ...

Loredana Lecciso nuovo lavoro : “Ho una linea di profumi - Albano mi è stato vicino” : Albano e Loredana Lecciso news: nuovo lavoro per la showgirl pugliese nuovo progetto professionale per Loredana Lecciso. La showgirl pugliese ha lanciato sul mercato una linea di profumi: Lory72. Al momento l’ex compagna di Albano ha prodotto solo due fragranze femminili, che portano i nomi delle figlie Jasmine e Brigitta. Quest’ultima è la primogenita che […] L'articolo Loredana Lecciso nuovo lavoro: “Ho una linea di ...

Loredana Lecciso - la foto dell'ex moglie di Al Bano con Rossella Brescia : cosa c'è dietro : Si sono ritrovate in un ristorante salentino a Roma le due pugliesi Loredana Lecciso e Rossella Brescia. In una foto pubblicata sui social, l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha commentato: 'Aria di ...

Domenica Live oggi non va in onda - ecco perché/ Nel Rewind Loredana Lecciso - Al Bano Carrisi e Laura Freddi : Domenica Live oggi non va in onda, ecco perché: al suo posto la fiction Tv 'Ultimo' con Raoul Bova e la versione 'Rewind' dalle 17.20 fino alle 18.45.

Loredana Lecciso a Natale non chiudo la porta a nessuno : Ospite al programma “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele Loredana Lecciso dichiara: «La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e alla mamma. Non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, tanto meno il giorno di Natale». Lo ha detto in merito alla recente intervista nella quale Al Bano ha affermato di voler trascorrere il Natale con tutta la sua famiglia, coinvolgendo quindi anche l’ex ...

Loredana Lecciso a Storie Italiane : "Passerò il Natale con Al Bano e i miei figli". E apre a Romina... : "Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare Natale con me", diceva Al Bano solo pochi giorni fa. Loredana, che di cognome fa Lecciso, ha già raccolto l'invito: lei ci sarà. Lo ha confermato questa mattina nel corso di Storie Italiane su Rai 1. "I miei bambini passeranno il Natale con il papà e la mamma: non c'è cosa più bella per una famiglia che trascorrerlo insieme", ha detto la biondissima showgirl. Romina ancora ...

Loredana Lecciso : ‘Natale con Al Bano e Romina? I miei desideri sono altri’ : “La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e alla mamma. Non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, tanto meno il giorno di Natale“. Loredana Lecciso, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, risponde alla recente intervista nella quale Al Bano ha affermato di voler trascorrere il Natale con tutta la sua famiglia, coinvolgendo quindi anche l’ex moglie Romina ...

Loredana Lecciso : "Insieme a Romina per Natale? Io non chiudo la porta in faccia a nessuno" : Una sola priorità. Quella di far trascorrere ai figli un giorno di festa, insieme ai genitori. È questo l'obiettivo e l'auspicio di Loredana Lecciso per le prossime festività. La showgirl, ospite questa mattina a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, in onda ogni mattina su Raiuno, ha dichiato anche che non sarà lei "a chiudere la porta in faccia a nessuno, tanto meno il giorno di Natale". E l'ha detto in merito alla recente ...

Loredana Lecciso su Al Bano e il Natale con Romina Power : «Non chiudo la porta a nessuno» : «La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e alla mamma. Non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, tanto meno il...

Al Bano non molla Romina Power : 'Ancora qualcosa di straordinario' - Natale indigesto per Loredana Lecciso : Il sogno proibito di AlBano Carrisi riguarda la sua ex moglie Romina Power e Loredana Lecciso : un Natale a Cellino San Marco , con la sua grande famiglia allargata riunita al di là di polemiche e ...

Loredana Lecciso a Storie Italiane conferma : “Natale insieme ad Albano a Cellino” : Ospite del programma di Rai1 Loredana Lecciso torna a parlare di Albano Loredana Lecciso torna ospite a Storie Italiane. Davanti alle telecamere del programma in onda in diretta su Rai1 l’ex compagna di Albano ha concesso un’intervista alla conduttrice Eleonora Daniele. Protagonista della pagina rosa del format quotidiano, la conduttrice è tornata a parlare del […] L'articolo Loredana Lecciso a Storie Italiane conferma: ...

Al Bano e Romina : Loredana Lecciso rompe il silenzio a Storie Italiane : Loredana Lecciso a Storie Italiane: Natale con Al Bano e Romina? La sua risposta Solo qualche giorno fa sulle pagine del settimanale Chi Al Bano ha confessato di voler trascorrere il Natale con Loredana Lecciso e Romina Power insieme… e, dopo lo strano post condiviso su instagram ieri sera, Loredana Lecciso a Storie Italiane oggi ha rotto il silenzio su questa particolare richiesta di Al Bano, raccontandosi a 360 gradi, a cuore aperto, nel ...

Loredana Lecciso accetta la proposta di Al Bano?/ "Le risposte arrivano da sole…" - l'enigmatica replica - Foto - : Al Bano Carrisi lancia un appello alle sue ex: Loredana Lecciso ha già risposto? Ecco la richiesta del leone di Cellino San Marco.