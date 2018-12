Longo esonerato | Baroni nuovo allenatore Frosinone Stirpe | ' Paga l' ansia di tutto

Il Frosinone ha esonerato l’allenatore Moreno Longo : Il Frosinone Calcio ha comunicato di aver esonerato l’allenatore Moreno Longo e i suoi collaboratori. Secondo tutti i principali siti e giornali sportivi il nuovo allenatore sarà Marco Baroni, che fino a circa un anno fa allenava il Benevento (squadra da

