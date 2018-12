Lombardia | Cattaneo | 15 mln euro a privati per sostituire veicoli inquinanti

Lombardia : il presidente Fontana e e l’assessore Cattaneo ricordano il meteorologo Furia : “Un personaggio mitico che ha raccontato le previsioni del tempo a tantissimi lombardi. Una figura che ha creato in tanti giovani l’amore per le stelle, la meteorologia l’amore e l’ambiente“: lo scrive in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che con l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha partecipato al convegno ‘Sotto il cielo di Lombardia’ ...

Rifiuti : Cattaneo - modello Di Maio improponibile - Lombardia virtuosa (2) : (AdnKronos) - "In Lombardia - ha aggiunto Cattaneo - non abbiamo gli inceneritori come soluzione unica, ma come alternativa per completare un quadro di gestione dei Rifiuti. Meglio i termovalorizzatori che il deposito in discarica". Guardando i dati complessivi a fronte di una produzione tra Rifiuti

Rifiuti : Cattaneo - modello Di Maio improponibile - Lombardia virtuosa : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - "Il modello proposto da Di Maio sembra essere quello improponibile della bacchetta magica che fa sparire i Rifiuti. Il nostro modello non può essere nemmeno quello di altre regioni, in particolare quelle del sud, che non hanno impianti di trattamento Rifiuti, continuano

Lombardia : Cattaneo - nuovi incentivi e meccanismi per fermo veicoli (3) : (AdnKronos) - L'assessore ha anche spiegato di aver già chiesto che nel bilancio del prossimo anno siano previsti incentivi per la sostituzione dei veicoli privati. "Ho trovato molta sensibilità da parte del presidente Fontana e dell'assessore al Bilancio Caparini -assicura Cattaneo-. Il bilancio di

Lombardia : Cattaneo - nuovi incentivi e meccanismi per fermo veicoli (2) : (AdnKronos) - Cattaneo spiega poi che la Regione sta lavorando affinché, dal 1 ottobre 2019, al posto del meccanismo dei blocchi per categorie di omologazione, "ne scatti un altro legato all'effettivo potenziale inquinante di ogni singolo veicolo". Basterà dunque installare una sorta di scatola nera

Lombardia : Cattaneo - nuovi incentivi e meccanismi per fermo veicoli : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Non solo deroghe per 'tutelare' le fasce più deboli, ma anche nuovi incentivi per la sostituzione dei veicoli commerciali più inquinanti e un nuovo meccanismo, tipo scatola nera, per il fermo dei veicoli che tenga conto della reale percorrenza kilometrica. Queste le pri

Lombardia : Cattaneo - situazione rifiuti non allarmante (2) : (AdnKronos) - "Regione Lombardia -aggiunge l'assessore- si è già attivata per rafforzare il presidio territoriale aumentando le verifiche e i controlli sugli impianti non autorizzati, anche attraverso la collaborazione con il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e con i carabinieri f

Lombardia : Cattaneo - situazione rifiuti non allarmante : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - "Meno di venti incendi per 3.247 impianti in Lombardia nel 2018. È un dato che non possiamo sottovalutare, ma che non descrive una situazione di drammatico allarme. La guardia è alta, ma i numeri non sono al momento tali per ipotizzare un'emergenza incendi". Così l'asse

Lombardia : Cattaneo - insediato Osservatorio transizione energetica (2) : (AdnKronos) - Nel corso del confronto sono state illustrate le proiezioni dei principali modelli climatici, che porteranno nel Nord Italia, entro l'anno 2050, a un innalzamento di 1.5° delle temperature medie annuali e di 3.5° entro il 2100. "Stiamo già vedendo le prime conseguenze del riscaldamento

Lombardia : Cattaneo - insediato Osservatorio transizione energetica : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Si è insediato a Palazzo Lombardia l'Osservatorio per l'economia circolare e la transizione energetica, convocato dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, cui hanno partecipato oltre 50 soggetti che saranno impegnati in un lavoro comune per trova

Rifiuti : Cattaneo - meno di 20 incendi - in Lombardia nessun allarme (2) : (AdnKronos) - Regione Lombardia, ha aggiunto l'assessore "si è già attivata per rafforzare il presidio territoriale aumentando le verifiche e i controlli sugli impianti non autorizzati, anche attraverso la collaborazione con il nucleo operativo ecologico dei carabinieri e con i carabinieri forestali