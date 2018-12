LIVE Tours-Perugia volley | Champions League 2019 in DIRETTA | 0-1 | tutto facile per i

oasport

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Buonasera e benvenuti alladi, match valido per la seconda giornata della2018-dimaschile. I Block Devils volano in Francia per andare a caccia della seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale dopo quella ottenuta all’esordio contro la Dinamo Mosca. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un avversario sempre ostico in particolar modo di fronte al proprio pubblico, servirà la massima concentrazione per portare a casa il successo e compiere un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale del torneo.Gli umbri hanno commesso qualche passo falso nelle ultime settimane in campionato dove guidano la classifica con un solo punto di vantaggio nei confronti di Trento, al di fuori dei nostri confini servirà esibire una ...