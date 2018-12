LIVE Sci alpino | Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA | Hirscher per proseguire il dominio

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Val Gardena 2018 in DIRETTA : Nicol Delago stupisce ancora : è seconda! Indietro Nadia Fanchini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La Saslong apre alle donne e sarà una fantastica novità, essendo una prima volta assoluta per le velociste sullo storico tracciato gardenese. Una gara dunque apertissima, dove davvero può succedere di tutto e dove le candidate alla vittoria finale sono veramente tante. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, che ha ...

PISA Donne e Scienza e l'EPWS promuovono un'iniziativa globale a LIVEllo europeo per affrontare la questione dlle molestie sessuali nell'istruzione ... : In linea con il recente Rapporto del Parlamento europeo 'Report on measures to prevent and combat mobbing and sexual harassment at workplace' Donne e Scienza e l'EPWS promuovono un'iniziativa globale ...

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2018 in DIRETTA : trionfo di Hirscher - De Aliprandini e Moelgg eliminati agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Gran Risa dopo il tradizionale gigante di ieri, si preannuncia grande spettacolo in notturna su una delle piste più mitiche del Circo Bianco: 32 atleti prenderanno parte al tabellone a eliminazione DIRETTA, il primo turno si disputerà su manche di andata-ritorno mentre dagli ottavi ...

Calabria - indagato Mario OLIVErio - governatore Pd. Lui : "Farò sciopero della fame" : Nell'operazione della Finanza denominata 'Lande desolate' sono coinvolte 16 persone. Per molti anche l'aggravante mafiosa

