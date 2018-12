LIVE Karlovarsko-Civitanova volley | Champions League 2019 in DIRETTA | 0-2 | tutto facile

oasport

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Buon pomeriggio e benvenuti alladi, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della2018-dimaschile. La formazione marchigiana vuole centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il convincente successo per 3-0 all’esordio, nello scontroitaliano con Modena.La squadra ceca delha perso alla prima uscita contro i polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle con il punteggio di 3-0 e non dovrebbe rappresentare un problema per Osmany Juantorena e compagni. Campioni nazionali in carica, gli uomini guidati da Jiri Novak hanno disputato lo scorso anno la Challenge Cup, uscendo agli ottavi di finale. Gli occhi di tutti saranno rivolti sulla panchina della Lube, dove siederà per la prima volta in stagione il nuovo allenatore Ferdinando De Giorgi, chiamato a sostituire Giampaolo Medei dopo ...