L' Italia che viaggia senza assicurazione

Papilloma virus - Burioni : “In Norvegia i risultati del vaccino sono impressionanti - urgono provvedimenti anche in Italia” : “In Norvegia, che dal 2009 le vaccinazioni sono offerte a tutte le ragazze di 12 anni, l’incidenza dell’infezione è calata del 90% sulle vaccinate e del 55% sulle non vaccinate, grazie all’immunità di gregge. E in Italia? Ecco i dati“. A fare chiarezza e Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “In Norvegia dal 2009 il vaccino contro il Papilloma virus è ...

Scuola - UDU : ‘Altro che mammoni - Eurostudent rivela il grande impegno degli studenti Italiani’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione degli Universitari) in merito ai dati emersi dal rapporto Eurostat, riguardante i giovani italiani dai 18 ai 34 anni. UDU – Ieri agenzie di stampa e giornali nazionali hanno rilanciato un dato emerso dal rapporto Eurostat, per il quale i giovani italiani tra 18 e 34 anni vanno a vivere in autonomia in ritardo rispetto alla media europea. Subito siamo stati tutti ...

Download beta EMUI 9 su Huawei P10 in Italia avviato : ancora qualche chance per la fase test : Sono ore dense di novità per i dispositivi Huawei e anche un ex top di gamma come il Huawei P10 può beneficiare ora del Download della beta dell'aggiornamento EMUI 9 e Android 9 Pie. La fase di test per questo dispositivo era stata aperta ad inizio dicembre ma oggi il firmware è finalmente disponibile proprio per chi ha scelto di aderire alla sperimentazione nel nostro paese. Come segnalato da alcuni utenti sul nostro gruppo Facebook Huawei ...

MasterChef All Stars : le "stelle" di MasterChef Italia si sfidano in tv - e da gennaio via all'ottava MasterClass : Attenti tutti, torna MasterChef in tv! A partire da domani, giovedì 20 dicembre, dalle 21:15 su SkyUno (canale 108 di Sky) e sul digitale terrestre ai canali 311 e 11, approda anche in Italia il terzo spin-off di uno tra i cooking show più seguiti della tv. Dopo Junior MasterChef e Celebrity MasterChef, è ora tempo di MasterChef All Stars!Per quattro settimane consecutive, 16 tra i big delle passate edizioni di MasterChef Italia si ...

Torna MasterChef Italia ed è 'All Stars' con i concorrenti più amati delle passate edizioni : © Riproduzione riservata 19 dicembre 2018 Articoli correlati Cittadini del mondo, provate Cu_Cina, dove, quasi, niente è quello che sembra di ELEONORA COZZELLA

MasterChef All Stars : le "stelle" di MasterChef Italia si sfidano in tv - e da gennaio via all'ottava MasterClass : Attenti tutti, torna MasterChef in tv! A partire da domani, giovedì 20 dicembre, dalle 21:15 su SkyUno (canale 108 di Sky) e sul digitale terrestre ai canali 311 e 11, approda anche in Italia il terzo spin-off di uno tra i cooking show più seguiti della tv. Dopo Junior MasterChef e Celebrity MasterChef, è ora tempo di MasterChef All Stars!Per quattro settimane consecutive, 16 tra i big delle passate edizioni di MasterChef Italia si ...

Amici - che fine ha fatto Kledi Kadiu : sparito dalla tv - come campa oggi l'albanese più famoso d'Italia : Ricordate Kledi Kadiu , l'albanese più famoso della tv italiana? Arrivato in Italia nel 1991, nel primo storico , biblico, esodo nell'Adriatico, negli anni Duemila è diventato il ballerino-star di ...

Meteo : arriva la neve sull’Italia anche in pianura. La situazione dalle prossime ore : arriva il maltempo. Saranno giorni caratterizzati da freddo intenso e neve sul nostro paese. Al Nord: nuovo peggioramento da ovest con fenomeni sparsi, nevosi fino a quote molto basse, localmente anche al primo mattino poi in rialzo. Attese nevicate su Torino, Asti, Alessandria, Milano, Pavia, Monza, Lodi, Piacenza e Parma. Al Centro: bel tempo in giornata, verso sera nubi in aumento su Sardegna e Toscana con qualche pioggia, in nottata peggiora ...

Stavolta è l'Ue che accetta condizioni Italiane : Btp festeggiano fine crisi : ...come quello sul deficit rimane solo un obiettivo e se il governo italiano andrà avanti con le sue misure di espansione fiscale e queste non contribuiranno come sperato al rilancio dell'economia dopo ...

Che porno hanno guardato gli Italiani nel 2018 : Prosegue, inoltre, la crescita di interesse per la categoria Transgeder: gli italiani hanno il 41 percento di probabilità in più di cercarla rispetto al resto del mondo. Infine, sempre nel report, si ...

CONTRATTI E LAVORO/ I numeri dell'Europa che possono spronare l'Italia : I dati della Commissione europea sull'occupazione nei paesi membri può essere d'aiuto per l'Italia, che può trarre utili indicazioni

Snowboardcross - tutti gli atleti dell’Italia ai raggi X. Michela Moioli e Omar Visintin le punte : Grandi ambizioni per l’Italia nella Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross, che scatterà questo fine settimana a Cervinia, con le prime due gare della stagione. Con un mix di giovani e veterani la squadra azzurra punta a fare subito bene e provare a replicare la doppietta dello scorso anno, quando vinsero Michela Moioli e Omar Visintin, che saranno i nostri atleti di punta anche per questa stagione. Andiamo quindi ad analizzare nel ...

Auto - big Italiana di filtri inaugura in Polonia la 16fabbrica. UFI 'vola' anche in F1 e su Marte : OSTRAVA E OPOLE - L'inaugurazione di uno stabilimento produttivo di un'azienda italiana all'estero costituisce sempre un evento importante, ma lo è ancora di più se svela insospettabili realtà di un ...

Snowboardcross - tutti gli atleti dell’Italia ai raggi X. Michela Moioli e Omar Visintin le punte : Grandi ambizioni per l’Italia nella Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross, che scatterà questo fine settimana a Cervinia, con le prime due gare della stagione. Con un mix di giovani e veterani la squadra azzurra punta a fare subito bene e provare a replicare la doppietta dello scorso anno, quando vinsero Michela Moioli e Omar Visintin, che saranno i nostri atleti di punta anche per questa stagione. Andiamo quindi ad analizzare nel ...