Libia | gli USA chiedono la restituzione del campo petrolifero di Sharara alle autorità

Dal petrolio agli scontri armati. Le spine che agitano la Libia : Lì si è diretta la rabbia delle tribù, proprio nel sito di maggiore interesse per la politica energetica del paese: in sostanza chiedono più fondi per lo sviluppo a lungo termine e per le condizioni ...

Giuseppe Conte "incorona" Haftar per tutelare gli interessi italiani in Libia : Se non è una "incoronazione", ci assomiglia molto. Roma ha trovato il "Gendarme" libico delle frontiere esterne: il generale Khalifa Haftar. Una investitura che trova il consenso degli Stati Uniti. Per la terza volta in 36 giorni, l'uomo forte della Cirenaica è "sbarcato" in Italia. La terza visita è iniziata mercoledì, quando il generale ha incontrato a Roma l'ambasciatore Usa a Tunisi, Daniel Rubinstein, che ...

Libia - assaltato il consiglio Presidenziale a Tripoli : Roma - Centinaia di persone hanno assalto a Tripoli la sede del consiglio Presidenziale, il governo presieduto da Fayez Al Sarraj e sostenuto dall'Onu. I manifestanti, che sono riusciti a rompere il ...

Migranti - Madrid : ‘Italia e Malta rifiutano di accogliere 12 salvati davanti alla Libia’ : Un peschereccio spagnolo ha soccorso 12 Migranti giovedì scorso a nord della Libia e sta attendendo nel Mediterraneo centrale decisioni su dove sbarcarli da Italia, Malta e Libia. Il ministro degli Esteri di Madrid, Josep Borrell, ha riferito oggi che Italia e Malta hanno rifiutato di accogliere l’imbarcazione perché il soccorso è avvenuto in acque territoriali libiche. A bordo, oltre ai 13 membri dell’equipaggio, ci sono Migranti dal Senegal, ...

[L'esclusiva] Per i migranti meglio i proiettili della Libia del futuro che li aspetta : La polizia libica fa sbarcare con la forza i 78 migranti ancora a bordo della Niven nel porto di Misurata. 21 novembre 2018

Libia - sgomberati i migranti della Nivin : dieci feriti - gli altri detenuti : MISURATA - Dopo dodici giorni trascorsi a bordo del cargo Nivin, i 78 migranti salvati nel Mediterraneo la notte tra il 7 e l'8 novembre hanno ricevuto la visita di una delegazione di ambasciatori e ...

Nivin - i migranti non vogliono scendere dalla nave : “Se sbarco mi ammazzano. Non possiamo restare in Libia” : “Mi hanno venduto tre volte, mio fratello è morto tra le mie braccia. Io so cosa succede qui, e per questo non voglio scendere. Non scenderò nemmeno se ci fanno morire di fame”. Settantanove persone sono bloccate, da giorni, sulla nave Nivin, nel porto di Misurata. Secondo la ong Mediterranea, le forze armate libiche avrebbero fatto irruzione sulla nave e ci sarebbero stati episodi di violenza, con “persone ferite in ospedale e ...

Libia - uno spiraglio da Palermo. Ma la strada è ancora lunga : di Eugenio D’Auria* Le convulse giornate che hanno preceduto l’avvio della Conferenza di Palermo hanno evidenziato le difficoltà del nostro governo nello sviluppo di un’iniziativa ritenuta indispensabile per ribadire il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. La lunga fase di preparazione non ha peraltro evitato il rischio di un clamoroso fallimento proprio all’avvio della Conferenza in considerazione della posizione del generale Haftar, restìo a ...

Conte : 'In Libia cessino gli scontri - si avvii la stabilizzazione' : "L'Italia ha promosso questa conferenza perché vuole offrire un contributo al processo di stabilizzazione della Libia". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo messaggio di benvenuto per il ...

Conte : “Per una Libia stabile Sarraj e Haftar devono accettare compromessi con gli avversari” : Attenzione alle istanze di Torino sulla Tav e determinazione a guidare la Conferenza di Palermo verso una svolta nella crisi libica: il premier, Giuseppe Conte, affronta con «La Stampa» i temi caldi sul fronte interno ed internazionale. Ne esce il profilo di un presidente che vuole rafforzare la credibilità del governo. Assicurando alla folla di Pi...

Consiglio Difesa : stabilizzare Libia : 00.49 Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha presieduto al Quirinale, la riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Si è discusso, tra l'altro,della stabilizzazione della Libia "che resta una priorità per l'Italia e fattore indispensabile alla sicurezza del Mediterraneo" ma anche della crisi migratoria ria che "costituisce tema centrale del dibattito nazionale ed europeo".

