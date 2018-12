Lettera di Natale: trama, cast e trailer del film | 19 dicembre

ilnotiziangolo

: Che #WalterRicciardi sia stato oggetto di servizio de #leiene mi porta a pensare che forse malaccio non era proprio… - ninfasia : Che #WalterRicciardi sia stato oggetto di servizio de #leiene mi porta a pensare che forse malaccio non era proprio… - g_giuseppina : RT @claudiocerasa: 'E' arrivata la lettera di Bruxelles? Va bene, aspettiamo quella di Babbo Natale' - ADM_assdemxmi : RT @lorenteggio: #Magenta. Il #PartitoDemocratico scrive #lettera di #Natale all'Amministrazione Calati -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)diè ilscelto da Canale 5 per il suo pomeriggio di oggi, 192018, dalle 16.51. Un vero cult per l’emittente, che ha previsto la sua programmazione anche lo scorso anno. Una perfetta commedia romantica diretta Terry Ingram e con protagonisti Lynn Sigler, Jamie-Lynn Sigler e Greg Vaughan. Prima di assistere alla visione, scopriamo di più suldie come guardarlo in streaming.die anticipazioniGretchen Daniels è una giovane madre di famiglia, che in assenza del marito decide di ritornare nella sua città per le vacanze natalizie. Al suo fianco il figlio Ethan, frutto del suo amore con il consorte che si trova al fronte. Con il trascorrere del tempo l’atmosfera diventa però pesante per la donna, che inizia a realizzare quanto sia infelice. Messo da parte lo sconforto, si ritrova ...