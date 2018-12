L’esercizio fisico ringiovanisce la mente | sei mesi di sport ‘regalano’ 9 anni al cervello

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Svolgere esercizio aerobico almeno tre volte a settimana per seidi seguito può ringiovanire ildi circa novedi età, migliorandone le funzioni cognitive. Lo rivela uno studio condotto da James Blumenthal, della Duke University Medical Center a Durham e pubblicata sulla rivista Neurology. I ricercatori hanno coinvolto 160 partecipanti di età media di 65e tutti con lievi deficit cognitivi (problemi di memoria e di organizzazione mentale, capacità decisionale) e sedentari. Hanno diviso il campione in 4 gruppi, il primo doveva svolgere 45 minuti di(10 di riscaldamento e 35 su un tapis roulant correndo o camminando) per tre volte a settimana, il secondo la dieta contro l’ipertensione (DASH) che è un’alimentazione ricca di fibre, legumi, frutta secca, frutta e verdura e povera di sale e carne; il terzo gruppo doveva seguire entrambe le ...