Legge di Bilancio | Tria | pensiamo di recuperare parte deficit con vendita immobili

"Reddito e quota 100 da aprile" Così cambia la Legge di bilancio : "Il reddito di cittadinanza partirà il primo aprile e quota 100 partirà per i privati ad aprile e per il pubblico a ottobre". Dopo il via libera di Bruxelles all'accordo con il governo sulla manovra, accordo che ha scongiurato l'apertura della procedura europea per deficit eccessivo Segui su affaritaliani.it

Legge Bilancio - Conte 'Con Ue negoziato politico - noi mai arretrato' : Giovanni Tria, ministro dell'Economia si dice 'soddisfatto'. Ma il Pd attacca. 'Per la prima volta - scrive su Twitter Paolo Gentiloni - la Legge di Bilancio italiana viene varata a Bruxelles. ...

Manovra - il Wwf : “Gli emendamenti al disegno di Legge di bilancio 2019 consolidano e estendono la privatizzazione delle spiagge italiane” : Si rafforza e si estende la privatizzazione delle spiagge italiane. Con i due emendamenti al disegno di legge di bilancio 2019, proposti dalla maggioranza in Senato, non solo si consolida la permanenza sino al 2020 di strutture amovibili sui nostri litorali e si prorogano di fatto, per un massimo di 25 anni, le concessioni demaniali degli stabilimenti balneari in spregio alla Direttiva europea sulla concorrenza Bolkenstein (che imporrebbe le ...

Università - la Legge di bilancio non fermerà il declino. Il futuro è sempre quello di una volta : La legge di bilancio è diventata da tempo l’incubo autunnale, assieme a frane e alluvioni. Le uniche novità del 2018, poco consolanti, sono state le trombe d’aria e le mareggiate epocali. Sui genovesi è anche caduta la tegola del ponte, un dramma nazionale a rischio di tragica farsa se non si concluderà nel giro delle quattro stagioni. E il rischio che il danno degli altri disastri, più o meno naturali, rimanga a carico degli sfortunati ...

Conte chiama Tria a Palazzo Chigi per il rush finale sulla Legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia stava andando alla presentazione del libro di Bruno Vespa quando è arrivata la chiamata del premier...

Conte chiama Tria a Palazzo Chigi per il rush finale sulla Legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è a Palazzo Chigi per un incontro sulla manovra in base all'intesa sui saldi concordata con Bruxelles. Il ministro, chiamato dal premier Giuseppe Conte per definire le modifiche al Bilancio, molto probabilmente non parteciperà alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa 'Rivoluzione' alla quale era atteso.

Legge di Bilancio - l’emendamento della Lega che mette una pezza sui conti della cassa di previdenza dei giornalisti : Comunicatori pubblici e privati insieme con i giornalisti nell’Inpgi? Non solo. Nell’Istituto di previdenza dei giornalisti potrebbero dal primo gennaio 2019 entrare pure “coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informativa, inerente la produzione, il confezionamento e la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediali”. Ovvero informatici, ingegneri, webmaster, ...

Legge di Bilancio : ecotassa - reddito e pensioni le incognite : Mancano ancora 3,5 miliardi all'appello della calcolatrice di Bruxelles. Un nodo da sciogliere per evitare la procedura, il blocco dei fondi Ue e l'instabilità sui mercati -

Tagli a Legge Bilancio : ecotassa - reddito e pensioni le incognite : Mancano ancora 3,5 miliardi all'appello della calcolatrice di Bruxelles. Un nodo da sciogliere per evitare la procedura, il blocco dei fondi Ue e l'instabilità sui mercati -

Legge Bilancio - M5S : aumentato Fondo finanziamento - altro che tagli : Lo affermano, in una nota congiunta, i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Alessandro Melicchio, Marco Bella e la senatrice Maria Domenica Castellone, ...

Legge di bilancio 2019 : come sarà cambiata in Senato - le novità : Più che un cambiamento si parla in realtà di una quasi riscrittura della Legge di bilancio 2019. E mentre Giuseppe Conte riferisce in Aula sulla Manovra, affermando che “Sto continuando a lavorare in queste ore affinché siano puntualmente quantificati con apposite relazioni tecniche i costi delle misure a maggior impatto sociale, che maggiormente destano preoccupazioni nei nostri partner”, ha spiegato anche che l’incontro sui conti italiani, che ...

Legge di bilancio 2019 : come sarà cambiata in Senato : Più che un cambiamento si parla in realtà di una quasi riscrittura della Legge di bilancio 2019. E mentre Giuseppe Conte riferisce in Aula sulla Manovra, affermando che “Sto continuando a lavorare in queste ore affinché siano puntualmente quantificati con apposite relazioni tecniche i costi delle misure a maggior impatto sociale, che maggiormente destano preoccupazioni nei nostri partner”, ha spiegato anche che l’incontro sui conti italiani, che ...

Francia - Ue : “Parere sulla Legge di Bilancio già pubblicato. L’impatto delle nuove misure sarà valutato in primavera” : Le misure annunciate lunedì dal presidente francese Emmanuel Macron “secondo i nostri calcoli non si sposano con il rapporto deficit/pil annunciato, quindi dovranno per forza aumentare il deficit e si aprirà anche un caso Francia, se la regole valgono per tutti”. Il vicepremier Luigi Di Maio ufficializza le aspettative del governo italiano. La maggioranza Lega-M5s guarda a Parigi sperando che, davanti al probabile sforamento del ...

Pensioni anticipate con quota 100 e Legge di bilancio 2019 : Salvini conferma - smantelliamo la Fornero : L'ala leghista del Governo conferma l'intenzione di proseguire con i provvedimenti di flessibilità previdenziale all'interno della nuova Legge di bilancio 2019 ed in particolare con l'avvio della ...