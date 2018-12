Le molteplici interazioni tra sesso e cervello negli studi di Luciano Martini

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) (A cura di Francesco Clementi, Professore Emerito di Farmacologia, Presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione "I Lincei per la scuola" *)L'Accademia Nazionale dei Lincei ha ricordatosocio dell'Accademia dei Lincei e membro effettivo dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere con un simposio internazionale che partendo dalla figura e dalla ricerca del Prof.ha indagato sui dati recenti trae ormoni sessuali.Il ritratto didelineato da colleghi accademici dei Lincei, Universitari, allievi e amici stupisce particolarmente in questa epoca di grande specializzazione e di continua ricerca di sinergie tra esperti di discipline diverse. Infattiracchiudeva in una unica persona talenti e conoscenze approfondite in campi tra loro molto diversi:è stato il maestro della scuola milanese di ...