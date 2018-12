' L' amica geniale 2' | i luoghi della ' Storia del nuovo cognome'

L'amica geniale - la voce pazzesca sulla seconda stagione : fan in delirio - cosa vedranno su Rai 1 : La prima stagione de L'Amica Geniale si è conclusa con la prima serata di martedì 18 dicembre. Un trionfo assoluto, in termini di share: su Rai 1 ha totalizzato il 30 per cento. A meno di 24 ore dalla ...

L’amica geniale - nuova scena censurata dalla Rai : dove vederla (VIDEO) : scena censurata L’Amica Geniale, Lila senza vestiti: come vederla E’ come se la Rai considerasse i suoi stessi telespettatori dei bambini bisognosi di protezione da scene che (secondo un pensiero quanto mai retrogrado) potrebbe ledere la loro sensibilità. E’ successo con l’episodio 6 de L’Amica Geniale durante la scena in cui vedeva Elena molestata da Donato Sarratore ed è successo nuovamente ieri durante il ...

L'amica geniale - il regista è un noto figlio d'arte. Sapete chi è il padre? : Saverio Costanzo può essere considerato un figlio d'arte, ma ha scelto di non ripercorrere le orme del padre. Il primogenito di Maurizio Costanzo , infatti, ha scelto il cinema per sviluppare la ...

L'amica geniale - Rai 1 censura scena nudo integrale di Lila. Dove vedere il video completo : Una scena di nudo tagliata dalla censura Rai nell'ultimo episodio de L'Amica Geniale. Gli ultimi due episodi della prima stagione della fiction di Rai 1 sono andati in onda martedì 18...

L'amica geniale - share al 30% e la scena di nudo integrale tagliata : ecco le immagini non andate in onda : La serie tv dell'anno, L'amica geniale , chiude con un altro trionfo di ascolti: 6,804 milioni di telespettatori e 30% di share . Grazie agli ultimi 2 episodi della fiction in 4 puntate tratta dal ...

L'amica geniale - la Rai censura un'altra scena : la nudità integrale di Lila : La Rai ha deciso di optare per la censura di un'altra scena della fiction L'amica geniale. Nel corso dell'ultima puntata della prima stagione della fiction record di ascolti, si è vista una scena dove Lila era intenta a fare un bagno in vasca, poco prima del matrimonio, mentre si confidava con L'amica del cuore Lenù. Ebbene, in questa occasione, la versione originale prevedeva una scena di nudità integrale per la ragazza, che la Rai ha preferito ...

Storia del nuovo cognome - L'amica geniale 2/ Anticipazioni seconda stagione e boom di ascolti per il finale : Storia del nuovo cognome, L'Amica Geniale 2 già annunciata: le riprese al via in primavera, confermato tutto il cast della serie?

‘L’amica geniale’ - è successo alla fine della fiction. Pubblico scatenato : Un successo che forse in pochi si sarebbero aspettati. E invece ‘L’amica geniale’, la fiction basata sui libri di Elena Ferrante, ha conquistato tutti. Per rendersi conto di quale fenomeno sia basta dare una sguardo ai dati auditel di ieri quando è andata in onda l’ultima puntata. La serie ha chiuso chiude con 6.699.000 spettatori e uno share pari al 28.7% staccando tutti gli altri. Su Canale 5 Una Tata Magica ha fatto registrare 2.257.000 ...

L’amica geniale - Rai 1 censura il nudo integrale di Lila : Martedì sera sono andati in onda su Rai 1 gli ultimi due episodi della serie tv L’Amica Geniale, che ha chiuso la prima stagione con il 30% di share e quasi 7 milioni di spettatori. Un successo che è stato accompagnato però anche dalle polemiche per due scene censurate dalla Rai: dopo quella della violenza sessuale subita da Lenù nel sesto episodio, c’è stato infatti un nuovo caso, con la cancellazione del nudo integrale di Lila ...

L'amica geniale e il sapore della rivoluzione : Alla ricerca di un'occasione per fuggire da quel mondo chiuso in un barattolo, per andare a vedere il mare. Alla fine ciò che resta è una sintesi magica del vissuto delle due amiche nemiche, con il ...

Ascolti Tv martedì 18 dicembre 2018 - L'amica geniale fa il 30% di share. Vespa-Costanzo accoppiata vincente : Ascolti tv di martedì 18 dicembre 2018 . Continua il momento magico di Raiuno grazie alla fiction di qualità. L'ultima puntata di L'Amica Geniale diretta da Saverio Costanzo e trasmessa da Raiuno ha ...

L'amica geniale - la scena di nudo integrale tagliata su Rai1. Ma c'è un modo per vederla : Nell'ultimo episodio de L'Amica Geniale c'è una scena di nudo integrale che è stata censurata da Rai 1 . La scena che è stata tagliata si trova a metà dell'ottavo episodio, poco prima del matrimonio ...

L'amica geniale - la trama della seconda stagione : quando andrà in onda : di Simone Pierini Il New York Times l'ha paragonata a Game of Thrones, serie tv statunitense leader assoluta del settore. E con una media di 7 milioni di spettatori a puntata L'Amica Geniale ha ...

L'amica geniale - trama della seconda stagione : Elena si trasferisce a Pisa : La prima stagione di 'L'Amica Geniale' di Saverio Costanzo ha collezionato numeri decisamente da record. Più di 7 milioni di spettatori si sono sintonizzati su Rai 1 durante ogni puntata trasmessa della serie tv. La trasposizione cinematografica dei romanzi di Elena Ferrante è stata paragonata dal New York Times, nientemeno che alla famosissima serie 'Game of Thrones'. La seconda stagione de 'L'Amica Geniale' è già in cantiere. La conferma della ...