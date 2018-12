‘L’amica geniale 2’ | Giovanni Amura ci sarà nella prossima serie’ Ecco perché Stefano dà

I tormenti delle coppie adolescenti di ‘Baby’ e ‘L’amica geniale’ sono cult : Ci sono coincidenze che sembrano fatte apposta. La messa in onda in contemporanea di due serie tv apparentemente diversissime per temi, epoche di ambientazione e network di trasmissione, induce a più di una riflessione e più di un confronto. Scoprendo che in realtà c’è un fil rouge che le lega e riverberano sul presente più di quanto si possa immaginare. Doppia coppia da record Parliamo di ‘Baby’, lanciata in gran spolvero su Netflix e ‘L’amica ...