La Ue dà 3 anni alle banche per i deteriorati non garantiti

Gli Avati - 'alleati' per 50 anni di film : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Una 'santa alleanza' in piedi da cinque decenni tra grande e piccolo schermo "che ha come segreto, fidarsi ciecamente uno dell'altro, non invadere i campi reciproci quando non è ...

L’ex modella Engelhardt : «Stavo con Woody Allen quando avevo 16 anni e lui 41» : 47. Sogni e delitti (2007)46. Hollywood Ending (2002)45. To Rome With Love (2012)44. Melinda e Melinda (2004)43. Don’t Drink the Water (1994)42. Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni (2010)41. Magic in the Moonlight (2014)40. La maledizione dello scorpione di giada (2001)39. Celebrity (1998)38. Che fai, rubi? (1966)37. Ombre e nebbia (1991)36. Irrational Man (2015)35. Harry a pezzi (1997)34. Scoop (2006)33. Basta che funzioni (2009) 32. Settembre ...

Woody Allen - ex modella rivela : 'Avevo 16 anni quando iniziai una storia con lui...' : Lo ha raccontato la stessa Engelhardt , che oggi ha 59 anni, all'Hollywood Report sulla scia del movimento #Metoo , nato con lo scandalo Weinstein e con le successive denunce a esponenti del mondo di Hollywood, una delle quali, pesantissima, coinvolse lo stesso Woody Allen, accusato dalla figlia adottiva Dylan Farrow di averla violentata: "Dal momento che hai firmato abbastanza autografi ...

“Feci sesso con Woody Allen. Avevo 16 anni ma non ho rimpianti” : la rivelazione di un’ex modella : “Ho avuto una lunga relazione con Woody Allen, iniziata quando Avevo 16 anni. Lui non mi ha mai chiesto l’età, ma sapeva che andavo al liceo”. A parlare è l’ex modella Babi Christina Engelhard, in un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter, in cui rivela la sua relazione con il grande regista all’epoca dei fatti 41enne. Christina, che oggi ha 59 anni, ha raccontato alla rivista che la loro relazione sarebbe durata 8 anni, dal 1976 al ...

Babi Christina Engelhardt : "A 16 anni con Woody Allen"/ Rivelazione choc dell'ex modella : "Ma non ho rimorsi" : Babi Christina Engelhardt: "A 16 anni con Woody Allen". Rivelazione choc dell'ex modella e attrice, che però precisa: "Non ho rimorsi"

«La mia storia con Woody Allen a 16 anni» : rivelazione choc di un'ex modella : Era il 1976 e Babi Christina Engelhardt aveva 16 anni. Fu lei a prendere l'iniziativa. Lasciò un biglietto sul tavolo di Woody Allen: 'Dal momento che hai firmato abbastanza autografi eccoti il mio'. ...

Ex modella - io a 16 anni con Woody Allen : "Però sapeva che andavo alle superiori", dice la Engelhardt che oggi ha 59 anni e che racconta di quella relazione sulla scia del movimento #Metoo e con le successive denunce a esponenti del mondo di ...

Nanni : romani e turisti vittime disagi metro ma Raggi volta le spalle : Roma – “Da giorni romani e turisti sono ostaggio delle metropolitane di Roma, con migliaia di cittadini ai quali è impossibile utilizzare le centralissime Repubblica, Barberini e Spagna per disservizi vari. Una situazione da terzo mondo sulla quale la sindaca Raggi ancora una volta preferisce voltare le spalle ai romani”. Così in una nota Dario Nanni, coordinatore di Roma e provincia di Italia in Comune. “Proprio nel ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Il Natale è un momento magico. Un augurio alle corteggiatrici? Per il momento - no" : Luigi Mastroianni, l'intransigente tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, a pochi giorni dalla vigilia di Natale, è stato intervistato dal magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5.Il 23enne tronista catanese, ovviamente, trascorrerà le festività natalizie in casa, all'insegna delle tradizioni. Con queste prime dichiarazioni, il dj e studente di giurisprudenza ha ripercorso, a grandi linee, il suo ...

Snowboard - ROLANDA FISCHNALLER COME IL VINO! Trionfa in PGS a Cortina a 38 anni! Sconfitto Galmarini in finale! : Un’altra gara straordinaria, un altro campione olimpico battuto e un altro azzurro sul gradino più alto del podio. Dopo la vittoria di Nadya Ochner a Carezza, oggi è Roland FISCHNALLER a Trionfare nel PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Il veterano azzurro non conosce limiti e a 38 anni conquista la 15ma vittoria in carriera nel massimo circuito, nonostante i ...

Pista lunga - partono bene gli azzurri in Olanda : Niero - Lollobrigida e Giovannini centrano alle finali di mass start : Nella giornata di apertura della tappa di Coppa del Mondo di Heerenveen, l’Italia del c.t. Marchetto supera le semifinali con tre azzurri su quattro. Out Bettrone, la prima delle eliminate in virtù del nono posto in batteria Ottimo avvio per l’Italia nella giornata d’apertura della quarta tappa stagionale di Coppa del Mondo di scena ad Heerenveen, in Olanda. In un programma odierno che prevedeva soltanto le semifinali di ...

Galleria MATERIALI ACQUISTATATI CON FONDI COMUNALI E BUTTATI DA anni NEL CORTILE DEGLI UFFICI : Altro che cialtroneria politica, sembra di assistere alla leggenda del Re Mida al contrario " concludono i consiglieri dove tutto quello che si tocca di certo non diventa oro. © RIPRODUZIONE ...

Inaugurata la prima boutique milanese di Gianni Chiarini [GALLERY] : Gianni Chiarini ha inaugurato la sua prima boutique milanese in via Spiga 46 con un cocktail party ed il lancio della limited edition dedicata. Tante special guest da Francesca Lodo a Serena Rossi Dopo le recenti aperture in Giappone Gianni Chiarini, il brand Toscano di accessori Made in Italy, ha inaugurato la prima boutique milanese in Via Della Spiga, 46. Uno spazio unico di circa 60 mq in cui l’allestimento interno ha diversi richiami ...

Germania - indagine Pmi : crescita settore privato rallenta a minimi 4 anni a dicembre : L'espansione del settore privato tedesco ha rallentato a un minimo di quattro anni a dicembre, segnalando che la crescita della prima economia europea potrebbe essere debole nell'ultimo trimestre.