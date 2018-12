La Stella di Natale perde le foglie? Ecco consigli e accorgimenti per farla durare fino

Compiti per le vacanze di Natale - MariaStella Gelimini tasta il terreno sul suo blog : Un sondaggio per capire quanti condividano la proposta del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti di ridurre "il carico" dei Compiti delle vacanze durante il periodo natalizio. Se n'è occupata, nel suo blog, Mariastella Gelimini.E secondo l'indagine dell'ex ministro dell'Istruzione, "non un vero e proprio sondaggio ma risposte arrivate copiose" scrive lei, la maggioranza degli utenti, cioè il 48%, si è dichiarata contraria, un 5% si è definito ...

CaStellammare - 'Natale a Stabia' - proseguono gli eventi natalizi : stasera Magic Christmas alla Chiesa di Porto Salvo : proseguono gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Castellammare. Anche se alcuni sono stati rinviati a causa delle condizioni meteo proibitive, quest'oggi sono in programma due spettacoli che intratterranno gli stabiesi. Il primo è Magic Christmas, un evento itinerante che sta toccando diversi quartieri della città e che oggi pomeriggio andrà in scena nella Chiesa di Porto ...

Questo Natale con la Stella cometa : Quando si pensa al Natale si pensa sempre all’immagine del cielo stellato di 2000 anni fa, illuminato da una cometa che con la sua chioma illumina il luogo esatto della nascita di Gesù. Che ciò sia avvenuto, nessuno sa con certezza, se sia vero che una cometa apparve. Comunque, in realtà, si pensa che quando nacque Cristo si verificò una congiunzione planetaria, prova ne è che nelle prime rappresentazioni di natività troviamo sempre una stella ...

Natale a 5 stelle - Martina Stella : 'A Chiesa regalerei una vittoria' : La sua presenza al Corriere dello Sport-Stadio non è legata al mondo del pallone ma è in tema con questo periodo. Martina è infatti una delle protagoniste di Natale a 5 stelle , il film di Marco Risi ...

Maria Elena Boschi nel cinepanettone : Martina Stella 'fa lei' in 'Natale a 5 Stelle' su Netflix : Non, non è Maria Elena Boschi , ma l'attrice Martina Stella , che nel cinepanettone di Netflix 'Natale a 5 Stelle' interpreta una politica del Pd di origini toscane, Giulia Rossi, che fa parte di una ...

CaStellammare - Inaugurati i mercatini di Natale - grande successo in via Plinio e alle Antiche Terme : Entrambi resteranno aperti fino all'Epifania regalando alla città un mese di spettacoli e di eventi che si andranno ad aggiungere a quelli già previsti dal cartellone natalizio organizzato dall'...

“Una Stella per te” - il singolo di Natale da Alessandra Ebelianta in radio dal 30 Novembre : ALL MUSIC NEWS “Una stella per te”, il singolo di Natale da Alessandra Ebelianta in radio dal 30 Novembre Arriva dritta al cuore. Pronta a scaldare anche la notte più fredda, dell’inverno e della vita. Una “stella per te” è una canzone, la prima scritta e composta da Alessandra Ebelianta. Semplice, diretta, capace di avvolgere anima e corpo in un dolce abbraccio ristoratore. Arriva e dondola, come una ninna-nanna, come ...

CaStellammare - Natale a Stabia - ormai ci siamo : saranno inaugurati oggi i mercatini alle Antiche Terme e in via Plinio : Natale a Stabia , ormai ci siamo: al via le manifestazioni previste dal Comune e allo stesso tempo dai privati. Anche se manca esattamente una settimana all'Immacolata , festa molto sentita nel ...

'Il Natale nel luogo dell'incanto' : ecco le iniziative a CaStellabate - Salernonotizie.it : ... serate dedicate allo shopping natalizio, la simpatica tombolata vivente, le serate di beneficenza, spettacoli di teatro e tanto altro. L'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri commenta ...

Natale : a Vicenza luminarie ad “effetto cielo Stellato” : Sarà un “effetto cielo stellato”, secondo la più tradizionale delle atmosfere natalizie, quello che le luminarie di quest’anno doneranno alle vie del centro storico di Vicenza: tante grandi stelle risplendenti di luce bianca, ma calda, sono infatti in corso di installazione, mentre le principali piazze cittadine saranno impreziosite dalle suggestive cascate luminose. Il tutto con tecnologia led a basso consumo per assicurare un forte ...

Regno Unito - lo spot di Natale che emoziona proprio tutti : il "bimbo spina" e la "Stella cantante" accendono la recita scolastica