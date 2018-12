La rissa alla scuola materna e quel bisogno di prevalere

Gela - rissa tra mamme alla recita di Natale : La lite esplosa per accaparrarsi il posto migliore per riprendere lo spettacolo Potrebbero esserci degli strascichi giudiziari per i protagonisti della rissa, durante la recita di Natale, alla scuola elementare di Albiano Roccella, a Gela. “Se ci sarà un processo – ha detto la preside dell’Istituto, Rosalba Marchisciana – io mi costituirò parte civile. Il rischio è che episodi del genere demoliscano il lavoro costante e ...

Gela - rissa tra mamme alla recita di Natale - la preside : 'Mi costituirò parte civile' : La rissa è esplosa domenica, poco prima dell'inizio della recita di Natale: oggetto del contendere tra le due mamme il posto per girare il video dello spettacolo. Calci, pugni e spintoni che ben preso ...

rissa fra mamme alla recita di Natale : si contendevano in posto migliore per filmare con il telefonino : La recita di Natale dei bambini della scuola elementare di contrada "Albani Roccella", a Gela, è finita con un fuggi-fuggi generale, per la Rissa scoppiata tra due mamme che si contendevano il posto migliore per girare il video dello spettacolo cui partecipavano i propri figli. Nemmeno l'aria natalizia e l'ambiente scolastico in cui si trovavano sono riusciti a indurle alla calma, mentre gli scolari sul palco vestiti da angioletti e da ...

rissa tra mamme alla recita di Natale - bambini in lacrime fuggono da scuola Il video : Si sono scontrate per il posto migliore per fare il filmino con il telefonino. Quattro denunciati. Gli altri genitori sono scappati con i figli già pronti per la recita

