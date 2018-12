La Prova del Cuoco | Antonella Clerici affonda Elisa Isoardi

Sci alpino – Coppa del Mondo : Stuhec super nel SuperG in Val Gardena - ottima Prova di Francesca Marsaglia : Francesca Marsaglia, gran prova in Val Gardena: è sesta nel superG. Sulla Saslong vince ancora Ilka Stuhec La Saslong non regala un altro podio all’Italia nel secondo giorno di gara, ma nel superG arriva comunque il sorriso di Francesca Marsaglia a rendere più azzurra la Val Gardena. L’atleta romana chiude al sesto posto in 1’32″16, mancando per soli cinque centesimi il suo miglior risultato in carriera, ma ...

Antonella Clerici : "Isoardi fa meno ascolti alla Prova del Cuoco? Sono difficile da sostituire" : Antonella Clerici, ormai ex conduttrice della Prova del cuoco, torna a dire la sua sulla trasmissione alla cui guida è stata per circa diciotto anni. Queste le parole della Clerici, intervenuta in diretta al Tg Zero di Radio Capital:Mi manca il pubblico della "Prova del cuoco". Spero che la mia assenza crei nostalgia, e una certa acquolina.Terminata l'avventura della prima serata di Portobello, Antonella Clerici parla del ricettario ...

Global compact migranti - Camera apProva mozione Lega-M5s per “rinviare decisione sull’adesione dell’Italia” : Sì dell’Aula della Camera alla mozione di maggioranza in materia di Global compact, che impegna il governo a “rinviare la decisione in merito all’adesione dell’Italia” al ‘Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare’, presentato come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione. Bocciate, invece, tutte le altre mozioni, che prevedevano di impegnare il governo ...

La Prova del cuoco – Puntate da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre 2018 – Ricette e rubriche. : Quindicesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 17 a ...

Antonella Clerici : “La Prova del cuoco? Difficile trovare una ‘goduriosa’ come me. La mia scollatura fa discutere? E’ che io sono dotata” : “Mi manca molto il contatto quotidiano col pubblico, perché io incontro le persone che mi dicono “con te parlavamo”. Dopo 18 anni è come essere una di casa, di famiglia e questo mi manca”. Così Antonella Clerici, che ha appena firmato un ricettario “Pane, amore e felicità”, racconta al TgZero di Radio Capital la nostalgia per la Prova del Cuoco. “Però dico anche – continua la conduttrice di ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Val Gardena 2018 in DIRETTA : Nicol Delago ci riProva - occhio a Fanchini e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Saslong dopo l’emozionante discesa di ieri vinta da Ilka Stuhec davanti alla nostra Nicol Delago: l’azzurra è esplosa sulla mitica pista italiana, ha fatto vedere tutto il suo talento nella velocità pura, ha ottenuto il primo podio in carriera e ha addirittura ...

Antonella Clerici - la pugnalata a Elisa Isoardi : 'La Prova del cuoco? Sono difficile da sostituire' : 'Sono goduriosa e molto difficile da sostituire'. Antonella Clerici , intervistata dal TgZero di Radio Capital, parla della prova del cuoco e il suo commento, per quanto ironico, è una pugnalata a ...

Global compact rifugiati : Onu apProva - l'Italia vota a favore. Meloni contesta : 'Chi ha deciso il sì dell'Italia?' : ... atteso da tempo, che i Paesi che ospitano un gran numero di rifugiati offrono un enorme servizio a tutta l'umanità, stabilendo in che modo il resto del mondo può contribuire a condividere il peso di ...

Antonella Clerici : ascolti Prova del Cuoco? “Difficile sostituirmi” : Antonella Clerici: gli ascolti bassi de la Prova del Cuoco? “Sono goduriosa e molto difficile da sostituire” Antonella Clerici, ospite a Tg zero, programma radiofonico in onda su Radio Capital, è tornata a parlare del suo ‘vecchio amore’, il programma La Prova del Cuoco. Incalzata dal conduttore Edoardo Buffoni, ha confessato la sua nostalgia per […] L'articolo Antonella Clerici: ascolti Prova del Cuoco? ...

Antonella Clerici vs Elisa Isoardi/ 'Ascolti bassi a La Prova del Cuoco? Sono difficile da sostituire!' : Antonella Clerici lancia una nuova frecciatina ad Elisa Isoardi. 'Ascolti bassi a La prova del Cuoco? Sono una conduttrice difficile da sostituire!'

F1 – Ricciardo svela il momento clou del 2018 : “Monaco? Dopo il traguardo ho Provato sollievo” : Daniel Ricciardo racconta il suo momento clou della stagione 2018 di F1: le parole dell’australiano al sito ufficiale della F1 La stagione 2018 di F1 è terminata, i piloti adesso si godono un po’ di meritato relax, con amici e parenti per le vacanze natalizie prima di tuffarsi in quello che si prospetta un 2019 di fuoco. Stagione complicata per Daniel Ricciardo: l’australiano, ex pilota Red Bull e nuovo pilota Renault, ha ...

Esercizio provvisorio e aumento dell’Iva : cosa rischia l’Italia se non apProva subito la manovra : I tempi stringono e l'iter della legge di Bilancio rischia di essere ancora lungo e tortuoso. Ma cosa succederebbe se il Parlamento non approvasse la manovra entro il 31 dicembre 2018? Il rischio è che scatti l'Esercizio provvisorio, il che comporterebbe anche un aumento dell'Iva. Cos'è l'Esercizio provvisorio, come funziona e da quanto tempo non viene utilizzato.Continua a leggere

Sci alpino – Coppa Europa : anche Delago jr si fa notare - Nadia seconda nella Prova cronometrata della discesa a Zauchensee : anche Delago jr va forte: Nadia è seconda nella prova cronometrata della discesa di Coppa Europa a Zauchensee Nel giorno del primo podio in carriera di Nicol Delago in Coppa del mondo, anche la sorella Nadia va forte in discesa. L’atleta delle Fiamme Oro, di quasi due anni più piccola rispetto a Nicol, ha stabilito il secondo miglior tempo nella prima delle due prove cronometrate effettuate in mattinata a Zauchensee, in Austria, ...

Snowboardcross - i favoriti per la Coppa del Mondo : chi fermerà Pierre Vaultier? Ci Prova Omar Visintin : Così come accaduto per il parallelo, anche la Coppa del Mondo di Snowboardcross parte dall’Italia. Si comincia da Cervinia per le spettacolari sfide sulla tavola: la tappa di Montafon (Austria), è stata infatti annullata a causa della mancanza di neve. Saranno ben sei le gare da disputare per aggiudicarsi la Sfera di Cristallo: andiamo a scoprire i favoriti a livello maschile. L’uomo più atteso non può che essere Pierre Vaultier. Il ...