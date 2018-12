La penna da agente segreto che telefona | fotografa e registra video

wired

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Si chiama Zanco S-Pen ma è molto più di un pennino buono per scrivere e disegnare, perché è in grado di effettuare chiamate, scattare immagini ere, ma può essere utilizzato anche come un auricolare Bluetooth, oppure come puntatore laser per le presentazioni in ufficio.Tutto questo in un corpo lungo e snello che integra lo slot per una scheda nano sim, un display Tft da 0,96 pollici (80 x 160 pixel), due fotocamere da 0,3 megapixel, tastierino per le chiamate, altoparlante, microfono e jack da 3,5 millimetri per cuffie e auricolari. Sembrerà di essere James Bond? Il dispositivo è multifunzionale (vanta persino 13 effetti per mutare la voce), versatile e anche economico, perché su Kickstarter è proposto (in nero o grigio) a 49 dollari.Sviluppato nel corso degli ultimi tre anni, laè stata concepita per chi preferisce affidarsi a un solo piccolo dispositivo. ...