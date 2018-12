La pagelle musica 2018 | promossi Maneskin e Bertè | Bocelli star dei due mondi

X Factor 12 - le pagelle musicali della semifinale : Anastasio, Bowland, Naomi, Luna: sono questi i nomi dei quattro finalisti di X Factor 12. I 4 concorrenti accedono al palco della finalissima, quello del Forum, sostenuti dai giudici: per la prima volta dopo tanto tempo, all’ultimo scontro sarà presente un talento per ciascuna squadra. Sì, perché la doppia eliminazione della semifinale di giovedì 6 dicembre ha rivoluzionato la situazione: dopo Sherol (eliminata al sesto live), Agnelli ha ...

X Factor 12 - le pagelle musicali del sesto live (con orchestra) : Nel sesto live di X Factor 2018 sono quasi volati i coltelli: protagonisti Fedez, in questa puntata più pimpante e agguerrito – anche perché doveva salvare l’unica concorrente rimasta in gara della sua squadra – e Manuel Agnelli, che ha invece tentato di portare avanti fino all’ultimo tutte e tre le sue ragazze. Così non è andata, e, al termine delle due manche, finiscono al ballottaggio Sherol e Leo. I giudici invocano ...

X Factor 2018 - le pagelle musicali del sesto live (con orchestra) : Nel sesto live di X Factor 2018 sono quasi volati i coltelli: protagonisti Fedez, in questa puntata più pimpante e agguerrito – anche perché doveva salvare l’unica concorrente rimasta in gara della sua squadra – e Manuel Agnelli, che ha invece tentato di portare avanti fino all’ultimo tutte e tre le sue ragazze. Così non è andata, e, al termine delle due manche, finiscono al ballottaggio Sherol e Leo. I giudici invocano ...

X Factor 12 - le pagelle musicali del quinto live con gli inediti : Si conclude con uno scontro fratricida, il quinto live di X Factor 2018, che è stato anche la serata degli inediti per i concorrenti. Al ballottaggio finale sono infatti finite Renza e Naomi, entrambe della squadra di Fedez, che infatti chiede e ottiene il supporto dei colleghi per andare al tilt: alla fine, il pubblico salva Naomi ed elimina Renza, che quindi abbandona X Factor 12, mentre il suo giudice rimane in gara con un solo concorrente, ...

X Factor 2018 - le pagelle musicali del quinto live con gli inediti : Si conclude con uno scontro fratricida, il quinto live di X Factor 2018, che è stato anche la serata degli inediti per i concorrenti. Al ballottaggio finale sono infatti finite Renza e Naomi, entrambe della squadra di Fedez, che infatti chiede e ottiene il supporto dei colleghi per andare al tilt: alla fine, il pubblico salva Naomi ed elimina Renza, che quindi abbandona X Factor 12, mentre il suo giudice rimane in gara con un solo concorrente, ...

X Factor 12 - le pagelle musicali del quarto live : Giro di boa per i concorrenti, che nel quarto live di XF12 si sono giocati la possibilità di passare il turno e accedere alla puntata in cui presenteranno gli inediti. La quarta puntata in diretta dall’Arena si è conclusa con l’eliminazione dei Seveso Casino Palace, non prima di aver decretato il vincitore morale della serata. Che è stato inequivocabilmente Anastasio: il poeta moderno del team della Maionchi ha dato prova di saper ascoltare e ...