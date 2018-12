La nuova moda è girl power | 10 brand da amare guidati da donne imprenditrici

Call of Duty : Black Ops 4 riceverà domani la nuova modalità "Half Off Heist" : Ottime notizie per tutti i fan di Call of Duty: Black Ops 4: lo sviluppatore Treyarch ha da poco annunciato che il popolare sparatutto otterrà una nuova variante della modalità Heist, che si chiamerà Half Off Heist.Come segnala Dualshockers, i dettagli esatti sulla nuova modalità devono ancora essere annunciati ufficialmente, si può facilmente dedurre che la nuova modalità permetterà ai giocatori di acquistare armi, bonus e altri oggetti alla ...

Fortnite : ben venti minuti di nuova musica nella modalità Salva il Mondo : Inoltre, come riporta GameSpot.com, Epic ha assunto un veterano del Mondo dei videogame, Cris Velasco, che ha lavorato su opere come Overwatch e Darksiders 3,, per comporre venti minuti di nuova ...

Una nuova modalità a tempo limitato basata sull'uso di spade potrebbe arrivare in Fortnite : I dataminer, dopo la pubblicazione della patch v7.00 di Fortnite, si sono messi all'opera analizzando a fondo i file dell'aggiornamento e, a quanto pare, sarebbero emerse alcune interessanti novità che riguardano l'eventuale nuova MAT in arrivo basata sulle spade.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, i dataminer avrebbero scoperto alcuni file che riportano nel nome "br_sword". Inoltre, altri file audio sarebbero riferiti all'uso di ...

Spray al peperoncino durante i concerti trap - una ‘moda’ non nuova. Ecco tutti i casi : Spruzzare nell’aria Spray al peperoncino durante i concerti indoor non è una novità, Ecco tutti i casi dell’ultimo anno Spray al peperoncino e concerti trap, la lista dei precedenti è lunga. Considerando l’arco temporale da settembre 2017 a settembre 2018 si sono registrati almeno 5 episodi di uso indiscriminato di una bomboletta urticante sotto al palco di un evento live indoor. E gli episodi hanno coinvolto indistintamente ...

Epic Games rende ufficiale l'arrivo di Creativa su Fortnite : ecco tutti i dettagli della nuova modalità : Dopo essere stata anticipata da alcuni rumor circolati nel pomeriggio di oggi, la modalità Creativa trova conferma della sua esistenza grazie a un post pubblicato da Epic Games sul profilo Twitter di Fortnite, nel quale svela inoltre i dettagli di questa inedita playlist.Come riporta la nota diffuso dagli sviluppatori sul blog del gioco, la modalità Creativa sarà disponibile dal 6 dicembre e permetterà di progettare partite, gareggiare ...

Fortnite riceverà la nuova modalità Creative in stile Minecraft che vi permetterà di creare le vostre isole private : Come segnala VG247.com, la nuova modalità Creative arriverà in Fortnite con la Stagione 7, con l'obiettivo di permettere ai giocatori di creare le proprie isole private.I giocatori sarebbero in grado di avere un proprio server Fortnite personalizzato con risorse illimitate, un po' come un server Creative Minecraft.Potrete invitare gli amici a giocare sul vostro server o lasciarlo aperto agli altri giocatori, con la possibilità di scegliere ...

Chanel - tutti i segreti dell'atelier di Alta Moda svelati nella nuova docu-serie targata Netflix : ... maison rinomata per la qualità dei prodotti d'artigianato, gli altri saranno incentrati sulla vita di personaggi visionari nel panorama food, sport, intrattenimento e non solo. Nello specifico ...

I gilet gialli sono la nuova moda per lamentarsi di qualcosa : Il movimento dilaga: Dolce & Gabbana propongono un modello ai cinesi e i toreri in Spagna cambiano colore alla muleta

La nuova vita di Wanda Nara - che ora debutta nella moda : Manager, mamma (ha 5 figli!), showgirl, modella, opinionista, seguitissima sui social e amatissima dal pubblico maschile per il suo sex appeal, Wanda Nara la biondissima moglie di Mauro Icardi è un mix esplosivo di tutte queste cose insieme e molto altro ancora. Il suo ultimo progetto la vede coinvolta nella creazione di una linea di abbigliamento, la Wan Collection, pensata e ideata da Wanda in prima persona con l’aiuto delle sue due figlie. E ...

World War 3 : la nuova patch introduce mappe - modalità di gioco e molto altro : Il tattico competitivo di The Farm 51, World War 3 è entrato in fase early access su Steam il mese scorso. Oggi il titolo ha ricevuto un nuovo aggiornamento che introduce un sacco di novità.Come riporta Gamingbolt, la novità più succosa riguarda l'introduzione della modalità deathmatch nella variante 10v10, è inoltre una nuova mappa chiamata Warsaw Shopping Mall. Tra le altre novità segnaliamo una nuova arma (MSBS Bullpup), un nuovo veicolo (IFV ...

Kekkò Silvestre dei Modà inaugura la nuova sede della Rosso al Tramonto Academy : Lunedì 26 Novembre alle ore 18.00 in Via Libeccio 51/a zona industriale di Viareggio (Lu), sarà inaugurata al pubblico, la

nuova modalità Fortnite Wild Wild West - sfida a Red Dead Redemption 2? : Epic Games corre ai ripari con una Nuova modalità Fortnite. Forse perché Red Dead Redemption 2 sta macinando spettatori su Twitch, la casa di sviluppo del Battle Royale più famoso al mondo starebbe per introdurre una modalità a tempo limitato ambientata nel vecchio West. Solo ieri è uscita ufficialmente la patch 6.30 di Fortnite e subito i datamener hanno cominciato a scavare nei file del gioco alla ricerca di indizi per i prossimi ...

La nuova patch di Fortnite rimuove il ri-schieramento dei deltaplani nelle modalità predefinite : Con la patch 6.30 di Fortnite, recentemente pubblicata, viene rimossa la meccanica del ri-schieramento dei deltaplani nelle modalità predefinite, come segnala Eurogamer.net.Sul sito ufficiale di Epic, il team ha comunicato la notizia nella giornata di ieri: "due settimane fa abbiamo iniziato a testare il ri-schieramento deltaplani nelle modalità predefinite, ma lo sviluppo della meccanica è stato lento, così come le comunicazioni riguardo ai ...