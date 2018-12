La legge sul biotestamento non basta | la politica si occupi sul serio del fine vita

Il ddl anticorruzione è legge dello Stato. Esultano i Cinquestelle : La Camera ha approvato un provvedimento fortemente voluto dal M5s, che al termine del voto festeggia con i suoi parlamentari. 'E' una svolta epocale, ridiamo fiducia ai cittadini, niente sara più come ...

Ddl anticorruzione : con l'approvazione Camera diventa legge - esultano M5s : Il ddl anticorruzione è legge: l'Aula della Camera ha definitivamente approvato il testo con 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti. La votazione è stata seguita da un lungo abbraccio tra il vicepremier e leader pentastellato, Luigi Di Maio, e il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Applausi ed esultanze da parte dei deputati M5s che poi hanno festeggiato davanti a Montecitorio. Molto contenuta, ...

Rai - esposto sulle nomine dei vice direttori 'Danno alle casse degli italiani'. La tv di Stato totale rispetto della legge : ROMA - Ventinove nuovi direttori in Rai. Due giornalisti assunti all'esterno in un'azienda che pure conta 1600 cronisti. Ex vice direttori - ora scalzati dal loro ruolo operativo - che restano in ...

Conte chiama Tria a Palazzo Chigi per il rush finale sulla legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia stava andando alla presentazione del libro di Bruno Vespa quando è arrivata la chiamata del premier...

Conte chiama Tria a Palazzo Chigi per il rush finale sulla legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è a Palazzo Chigi per un incontro sulla manovra in base all'intesa sui saldi concordata con Bruxelles. Il ministro, chiamato dal premier Giuseppe Conte per definire le modifiche al Bilancio, molto probabilmente non parteciperà alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa 'Rivoluzione' alla quale era atteso.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 dicembre : legge col buco/1 – Scaduto il termine per la dichiarazione sulla trasparenza : Il dossier Redditi degli onorevoli: la trasparenza è a rate Sui siti ufficiali – Norme blande, zero sanzioni: decine di parlamentari non hanno pubblicato i documenti di Carlo Tecce Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Sadomaso. “La commissione Ue non deve cedere ai trucchi del governo” (Sandro Gozi, Pd, Die Zeit, 1012). Dài, frustateci di più, vi prego, ancora, ancora, oooohhhhh sìììììììì! Il pallottoliere. “Se sommiamo lo 0,5 ...

Milik al 90esimo conferma la legge di Kolarov sulla competenza dei tifosi : Una perla da dedicare a Mario Rui Arkadiusz Milik. Proprio lui. Il centravanti, il calciatore che troppe volte, ingiustamente, ha dovuto subire le assurde critiche di tanti tifosi del Napoli. Non solo a Liverpool, anche prima. La sua rete conferma la legge di Kolarov che il Napolista riporta in calce sul sito: “Il tifoso dev’essere consapevole che di calcio capisce poco”. Frase che dovrebbe campeggiare nel cielo di Napoli, come le frasi di ...

Il senatore Gianni Marilotti - M5S - parteciperà a due convegni sul dialogo tra scienza e società e sulla legge Basaglia lunedì 17 e giovedì 20 dicembre - a Roma. : Tra scienza e società" . Organizzato da For Workshop, vedrà protagonisti, insieme a Gianni Marilotti, l'autore di Superquark Giovanni Carrada, il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, il ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher vuole la leggendaria sesta vittoria consecutiva sulla Gran Risa : Il famoso detto “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” è assolutamente perfetto per quanto riguarda il Gigante della Val Badia. Una prova tra le più dure e complicate di tutto il panorama dello sci alpino (clicca qui per l’analisi della pista), nella quale vincono solamente i Grandi campioni. Marcel Hirscher in questo novero di fuoriclasse è sicuramente tra i primi di sempre, e lo ha ampiamente dimostrato ...

Sci alpino - gigante Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher vuole la leggendaria sesta vittoria consecutiva sulla Gran Risa : Il famoso detto “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” è assolutamente perfetto per quanto riguarda il gigante della Val Badia. Una prova tra le più dure e complicate di tutto il panorama dello sci alpino (clicca qui per l’analisi della pista), nella quale vincono solamente i Grandi campioni. Marcel Hirscher, in questo novero di fuoriclasse è sicuramente tra i primi di sempre, e lo ha ampiamente dimostrato ...

Ungheria - Orban sfida ancora la Ue : via libera a “legge sulla schiavitù” e alla riforma per controllare i giudici : Viktor Orbán torna a provocare le istituzioni dell’Unione europea, oltre che i suoi alleati del Partito Popolare Europeo, con una nuova riforma del sistema giudiziario approvata mercoledì dal Parlamento di Budapest. Con l’appoggio della maggioranza dell’assemblea, il governo a guida Fidesz ha ottenuto l’ok alla creazione di un nuovo organo giudiziario per risolvere questioni relative alla pubblica amministrazione. Un nuovo tentativo di ...

legge sull'agricoltura biologica : primo sì alla Camera : Le nuove norme, che regolano un settore in continua crescita, sono state approvate con una maggioranza bipartisan. Ora passeranno al vaglio del Senato. Esultano le associazioni

Trump "defensor christianorum" firma la legge sul genocidio : Tale disposizione non innesca in maniera automatica nessuna opzione politica e militare. Ma l'eventualità di giustificare interventi armati a difesa dei cristiani riconosciuti come vittime di ...

FederBio soddisfatta per l’approvazione alla Camera della legge sull’agricoltura biologica : La Camera dei deputati ha approvato ieri a grande maggioranza il testo unificato delle proposte di legge “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”. La legge, che dovrà seguire l’iter di approvazione al Senato, prevede anche l’introduzione di un logo nazionale che valorizzi le coltivazioni italiane. Il testo unificato messo a punto dalla ...